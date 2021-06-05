快訊／雲林首例不明感染源確診　77歲翁血氧狂降54%緊急插管

▲案10663(雲林縣台西鄉)男子於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今（5）日疫情全國新增本土511 例(含校正回歸)，雲林縣新增1例累計共13例，雲林縣長張麗善表示，個案10663為77歲男性居住台西鄉，感染源目前不明，6月3日因身體不適至醫院門診，當日下午因血氧濃度54%緊急插管收住負壓隔離病房，採檢結果為陽性，目前於醫院治療。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣新增確診個案1例，案10663，男性77歲，平時居住於台西鄉蚊港村，6月3日至醫院門診，因咳嗽、發燒、腹瀉、肌肉痠痛、倦怠、呼吸短促及重度呼吸窘迫，當日下午因血氧濃度54%緊急插管收住負壓隔離病房，並由醫院採檢，採檢結果為陽性，目前於醫院治療。

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▲雲林縣今(5)日新增確診個案10663，男性77歲，平時居住於台西鄉蚊港村，感染源目前不明，待查中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣衛生局長曾春美說明指出，目前了解，該個案足跡曾去過醫院、學校、診所，依指揮中心足跡發布原則不予公開。針對其感染源目前尚不明，將會持續調查，儘速找出感染源。

衛生局今日下午15:00-18:00，將於台西鄉台西鄉蚊港旭安府（台西鄉蚊港村三姓85之2號）設立社區快篩站。衛生局(所)列自主健康管理及自我健康監測者、曾經到中央或地方政府公布確診個案活動之足跡範圍且出現COVID-19相關症狀者。可至現場預約採檢。

針對案10663，目前匡列居家隔離16人，其餘調查中，民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測，於6月17日(最後接觸日隔天開始算14天)前若出現相關症狀，應撥打縣府1999專線，將儘速安排至指定社區採檢院所就醫，並請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。

▲雲林縣新增1例累計共13例，確診者關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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