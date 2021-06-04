獨／京元電45確診！台塑六輕麥寮廠大清消　突召回宿舍員工快篩

▲雲林台塑麥寮六輕今傳召回宿舍員工，等待醫院下午進駐設立快篩站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新冠狀病毒疫情嚴峻，今傳雲林台塑麥寮六輕召回宿舍員工，等待醫院下午進駐設立快篩站。六輕廠方僅證實昨日就以行政大樓及場區周遭進行清消，且每日均有案時進行例行性排程消毒，無需恐慌。

雲林台塑麥寮六輕廠員工獨家提供照片予《ETtoday新聞雲》，並指出，昨日行政大樓封館消毒，今日亦限制開放，聽聞早上外縣市交通車原車遣返未入廠，才中午就被召回宿舍。

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▲員工提供line對話圖顯示，麥管部已接洽醫院下午到活動中心設立快篩站，快篩場所佈設中。（圖／民眾提供）

該員提供line對話圖顯示，「《重要訊息,請即處理》請麥管部召回宿舍某樓的住宿人員，麥管部已接洽醫院下午到活動中心設立快篩站，請各位主管依附件名單，請他們回宿舍房；《快篩事宜》回到宿舍的同仁，麥管部會安排便當及飲用水。快篩場所佈設中，由衛生局督導。衛生局表示，政府立場，快篩陰性即可回工作崗位。」

《ETtoday新聞雲》向衛生局求證，衛生局僅證實雲林麥寮六輕廠區將設立快篩站。

▲員工提供line對話圖顯示，「《重要訊息,請即處理》請麥管部召回宿舍某樓的住宿人員，麥管部已接洽醫院下午到活動中心設立快篩站」。（圖／民眾提供）



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