　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／京元電45確診！台塑六輕麥寮廠大清消　突召回宿舍員工快篩

▲員工提供line對話圖顯示，「《重要訊息,請即處理》請麥管部召回宿舍某樓的住宿人員，麥管部已接洽醫院下午到活動中心設立快篩站」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林台塑麥寮六輕今傳召回宿舍員工，等待醫院下午進駐設立快篩站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新冠狀病毒疫情嚴峻，今傳雲林台塑麥寮六輕召回宿舍員工，等待醫院下午進駐設立快篩站。六輕廠方僅證實昨日就以行政大樓及場區周遭進行清消，且每日均有案時進行例行性排程消毒，無需恐慌。

雲林台塑麥寮六輕廠員工獨家提供照片予《ETtoday新聞雲》，並指出，昨日行政大樓封館消毒，今日亦限制開放，聽聞早上外縣市交通車原車遣返未入廠，才中午就被召回宿舍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲員工提供line對話圖顯示，「《重要訊息,請即處理》請麥管部召回宿舍某樓的住宿人員，麥管部已接洽醫院下午到活動中心設立快篩站」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲員工提供line對話圖顯示，麥管部已接洽醫院下午到活動中心設立快篩站，快篩場所佈設中。（圖／民眾提供）

該員提供line對話圖顯示，「《重要訊息,請即處理》請麥管部召回宿舍某樓的住宿人員，麥管部已接洽醫院下午到活動中心設立快篩站，請各位主管依附件名單，請他們回宿舍房；《快篩事宜》回到宿舍的同仁，麥管部會安排便當及飲用水。快篩場所佈設中，由衛生局督導。衛生局表示，政府立場，快篩陰性即可回工作崗位。」

《ETtoday新聞雲》向衛生局求證，衛生局僅證實雲林麥寮六輕廠區將設立快篩站。

▲員工提供line對話圖顯示，「《重要訊息,請即處理》請麥管部召回宿舍某樓的住宿人員，麥管部已接洽醫院下午到活動中心設立快篩站」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲員工提供line對話圖顯示，「《重要訊息,請即處理》請麥管部召回宿舍某樓的住宿人員，麥管部已接洽醫院下午到活動中心設立快篩站」。（圖／民眾提供）


►Her今天推出CK be中性淡香水

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►凌晨1點35分手機跳出入帳通知！他被吵醒卻超爽　驚喊：紓困神速

►京元群聚個案回雲林娘家　2天足跡曝：美髮廳、黃昏市場、中藥行

►雲林首創科技人流群聚偵測　監控防疫高危險區

►瞬間4隻撲上來！雲林浪狗群聚咬傷運動翁　防疫所介入誘捕

►遭罰民眾可噴2下免費酒精　雲林警配給酒精隨身帶加強防疫

ET快訊
LIVE／雙北多區淹水！　氣象局最新說明
快訊／三級倒數10天「是否再延長？」　陳時中回應了
快訊／萬華、中正「淹水一級警戒」　北市災變中心一級開設
快訊／苗栗確診+51！「京元電+32」擴大　累計54人染疫
124萬「救命疫苗」來了！　運出機艙畫面曝光
快訊／忠孝東路「變水道」！　百貨公司前汪洋一片
今增472例確診　陳時中：確實有一個高點
快訊／汐止地下道水淹及腰！　愛車泡水拋錨
快訊／暴雨直下達警戒水位　北市關閉南港區南深陸閘門
快訊／今日增21死！「本土+校正回歸」472例確診
快訊／確診破萬！今增472例「各縣市分布曝光」　苗栗爆51例
快訊／今增確診472例「339本土、133校正回歸」　總確診
快訊／信義區淹水！　松仁路泥水淹滿
快訊／124萬劑AZ疫苗13:58抵台了！日航降落桃園機場
LIVE／日AZ抵台、京元電群聚擴大！陳時中最新說明
京元電狂飆45確診+51陽性　陳時中：指揮中心將進駐
LIVE／提前抵達！日本124萬劑疫苗來了　直擊桃機最新畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

京元電67確診「51名菲律賓籍」　陳時中：將進行全國移工總檢討

三級警戒倒數10天「是否再延長？」　陳時中：還沒想到要降級

今日新增21死！5人有「萬華活動史」、 一人到院前死亡

屏東連7+0破功　4日新增1確診…縣長潘孟安下午3時直播說明

稱「年輕人防疫鬆懈」挨轟！陳時中：是提醒，沒有要指責

快訊／苗栗確診+51！「京元電群聚+32」擴大　累計77人染疫

124萬「救命疫苗」來了！運出機艙畫面曝光　網友：想哭是正常的嗎

快訊／直擊「忠孝東路變水道」！狂淹半個輪胎高　店家急求救

苗栗「爆51例」慘破百！今年全國確診破9千　一張圖看最新分佈

「疫情紓困」開放查詢　竹縣府公布13專線：不要跑來避免群聚

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

京元電67確診「51名菲律賓籍」　陳時中：將進行全國移工總檢討

三級警戒倒數10天「是否再延長？」　陳時中：還沒想到要降級

今日新增21死！5人有「萬華活動史」、 一人到院前死亡

屏東連7+0破功　4日新增1確診…縣長潘孟安下午3時直播說明

稱「年輕人防疫鬆懈」挨轟！陳時中：是提醒，沒有要指責

快訊／苗栗確診+51！「京元電群聚+32」擴大　累計77人染疫

124萬「救命疫苗」來了！運出機艙畫面曝光　網友：想哭是正常的嗎

快訊／直擊「忠孝東路變水道」！狂淹半個輪胎高　店家急求救

苗栗「爆51例」慘破百！今年全國確診破9千　一張圖看最新分佈

「疫情紓困」開放查詢　竹縣府公布13專線：不要跑來避免群聚

暴雨狂炸！北市信義區多處淹水　消防局應變中心一級開設

京元電67確診「51名菲律賓籍」　陳時中：將進行全國移工總檢討

三級警戒倒數10天「是否再延長？」　陳時中：還沒想到要降級

保羅生涯二度淘汰衛冕軍　盼帶太陽季後賽走更遠

今日新增21死！5人有「萬華活動史」、 一人到院前死亡

毛毛你在哪／中分傑克羅素㹴屏東走失！　媽急尋喊話：我們很想你

野象向北迷航「為何不用麻醉槍？」　專家：對人有更大災禍

快訊／萬華、中正「淹水一級警戒」　北市災變中心一級開設

屏東連7+0破功　4日新增1確診…縣長潘孟安下午3時直播說明

稱「年輕人防疫鬆懈」挨轟！陳時中：是提醒，沒有要指責

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

生活熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

京元電子爆45確診！董事長喊「暫不停工」原因曝光

彩雲變強了！大雷雨狂轟降雨時程曝

即／京元電深夜猜篩檢1915人！51人呈現陽性

快訊／今增本土472例！縣市分布曝光

打AZ血栓「是我朋友親弟」：變賣家當籌70萬保命

買145張高端疫苗股票！他狠虧1537萬崩潰

日擬贈台1000萬劑AZ疫苗　急診醫：可望達人口60%群體免疫

年輕人向陳時中道歉大賽

即／雷雨轟炸　信義區淹水

更多熱門

相關新聞

六輕廠1員工確診　台塑：已居家隔離、造冊接觸名單並清消完畢

六輕廠1員工確診　台塑：已居家隔離、造冊接觸名單並清消完畢

台灣本土疫情持續嚴峻，台塑雲林麥寮六輕今（4）日傳出1員工確診，台塑集團出面證實並指出，早已針對疫情採取分流上班、異地備援等措施，目前該名員工居家隔離中，台塑集團也針對接觸員工給予居家隔離，同時造冊。

台西人蘆洲回來確診！到四湖吃早餐　真相曝光

台西人蘆洲回來確診！到四湖吃早餐　真相曝光

500份太平媽驅五毒香包免費送

500份太平媽驅五毒香包免費送

社區防疫新利器　迷你消毒車鑽巷弄沒問題

社區防疫新利器　迷你消毒車鑽巷弄沒問題

防疫！竹科園區首座快篩站今上路　一條龍檢測「每日上看100件」

防疫！竹科園區首座快篩站今上路　一條龍檢測「每日上看100件」

關鍵字：

快篩雲林麥寮台塑六輕

讀者迴響

熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

京元電子爆45確診！董事長喊「暫不停工」原因曝光

快訊／快上網查！　首波紓困4.0補助今早「直接入帳」

即／同居女友確診　中和男友「隔離落跑」

彩雲變強了！大雷雨狂轟降雨時程曝

更多

最夯影音

更多
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面