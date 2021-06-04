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六輕麥寮廠「聞臭」女巡檢員夫妻確診　200多員工緊急預防性快篩

▲員工提供line對話圖顯示，「《重要訊息,請即處理》請麥管部召回宿舍某樓的住宿人員，麥管部已接洽醫院下午到活動中心設立快篩站」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑六輕麥管部已接洽醫院下午到活動中心設立快篩站。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台塑麥寮六輕驚傳突然從廠區召回宿舍員工，下午由轄區醫院進駐設立快篩站篩檢。雲林縣政府今(4)日下午證實，六輕廠一名確診女員工為台中個案，疫調足跡發現其丈夫亦為台塑六輕員工，6月3日獲知妻篩檢陽性後，逕至醫院進行篩檢被通知PCR陽性，雲林衛生局緊急應變，立即啓動對進行快篩。

雲林縣政府今(4)日下午證實指出，有關麥寮企業有員工確診案，係因衛生局調查台中市確診案相關足跡時發現個案夫亦為台塑企業員工，而其夫於6月3日獲知其妻快篩陽性後即逕至醫院進行篩檢，同日夫妻先後被通知PCR陽性。為避免疫情擴散，雲林衛生局緊急應變，立即啓動對該企業進行快篩，緊急調派局所及轄內醫院支援醫事人力，結合該企業於6月4日下午開始為員工進行快篩，以防疫情擴大。

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台塑表示，確診女性員工個案為環保巡查人員，負責周邊地區「聞臭」巡檢，平時只有上、下班時回管理部打卡，接觸者並不多，且該員工已於上月31日離職，沒有到雲林上班，為求謹慎已請10多位員工居家上班，等候衛生局進一步通知，另外，也針對管理部200多位員工進行預防性快篩。

台中市衛生局今指出，案10467（清水區）為51歲女性，於雲林台塑六輕工廠工作，經常拜訪彰化縣大城鄉台西村鄰長（彰化縣5月31日確診個案），近期拜訪時發現鄰長有咳嗽症狀，案10467則於5月29日出現症狀，5月31日下午辦理離職搭公司交通車返回台中，2日因身體不適，前往醫院採檢後確診。

▲員工提供line對話圖顯示，「《重要訊息,請即處理》請麥管部召回宿舍某樓的住宿人員，麥管部已接洽醫院下午到活動中心設立快篩站」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑表示，女員工為環保巡查人員已於上月31日離職，今日針對管理部200多位員工進行預防性快篩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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