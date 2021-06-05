快訊／台塑六輕安全了！員工夫妻1家3口確診　288人快篩都陰性

▲台中市衛生局長曾梓展證實離職的雲林台塑六輕女員工是台中確診者，同住的19歲女兒也染疫。（圖／市府提供）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣台塑六輕昨(4)日因一對夫妻員工確診，緊急召回宿舍員工，設立快篩站，並依據足跡找出275名員工與匡列的13名隔離者全部進行快篩，廠內的主管得知PCR全採陰後鬆了一口氣，但這對夫妻就讀高職的女兒，也因身體不舒服一起前往醫院採檢後確診。

據了解，六輕行政大樓從三級防疫以來，採分流辦公，該名女員工負責彰化大城地區的環保巡檢工作，這位女員工上下班不必回行政大樓打卡，但被分流分配到一處臨時辦公室上班。

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▲雲林台塑麥寮六輕召回宿舍員工快篩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台中市衛生局長曾梓展指出，女員工在離職前經常拜訪彰化縣大城鄉台西村一名鄰長，該鄰長31日被列確診。曾梓展提到，女員工自己在5月29日出現症狀，31日下午辦理離職搭公司交通車返回台中，6月1日還到清水第一公有零售市場購物，2日與女兒均因身體不適，一同前往醫院採檢後確診。

曾梓展說，這名雲林台塑六輕女員工為案10467清水區51歲女性，19歲的女兒為案10468。而台塑則說，係因衛生局調查台中市確診案相關足跡時發現女員工的丈夫也是台塑六輕員工，3日知道妻子快篩陽性後，丈夫也到醫院進行篩檢，同日夫妻先後被通知PCR陽性確診。

▲雲林台塑麥寮六輕昨上午緊急召回宿舍員工，等待醫院下午進駐設立快篩站。（圖／民眾提供）

女員工的女兒5月1、2日曾參加統測，平時多在家準備書審，三餐由姊姊準備，29日出現症狀，6月3日至醫院採檢後確診。

今天台塑六輕依舊上班，但門禁森嚴，除一般工作車可進入外，其餘皆禁止進入，昨天廠方已經就行政大樓及場區周遭進行清消，且每日均有案時進行例行性排程消毒，廠方也呼籲民眾無需恐慌。

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