快訊／竹市+3！2人為電子廠員工　「快篩陰但有症狀」採檢PCR確診

▲林智堅鼓勵民眾前往快篩站快篩，確診將發放5000元慰問金，以求迅速阻斷傳播鍊。（圖／翻攝新竹市長林智堅臉書）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新冠肺炎疫情不見穩定，行政院今（7日）早拍板，宣布全國三級警戒再度延長至6月28日。中央流行疫情指揮中心今宣布，本土個案新增211例，其中新竹市新增本土3例、新竹縣1例。新竹市長林智堅表示，今確診者中有2人為京元電子竹南廠員工，相關接觸人士均已完成匡列隔離。

林智堅表示，新竹市今新增3例確診個案，案11414為40多歲女性，因同住者確診而被匡列，6月5號採檢後PCR陽性確診，已匡列6人。案11415、11490為京元電竹南廠群聚案，案11415為30多歲男性，6月5日在公司採檢後PCR陽性確診，目前無症狀，已匡列5人；案11490為20多歲女性，6月5號在公司快篩陰性，自覺有症狀，就醫採檢PCR陽性確診，目前輕症，已匡列5人。市府已安排相關足跡消毒。

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林智堅市長指出，案11414其同住者為確診者，6月1日下班後，曾至新竹市中正路上的台灣之星電信，已匡列2位公司同事與台灣之星電信門市4位店員與顧客，共6人，PCR採檢結果皆為陰性，並安排居家隔離。

案11415在京元電竹南廠工作，家住新竹，已匡列同工作場所1位同事與同住家人4人，共5人，PCR採檢結果皆為陰性，並安排居家隔離。案11490在京元電竹南廠工作，家住新竹，已匡列接觸家人共5人並安排居家隔離，PCR採檢結果皆為陰性。三案足跡如附表，市府已安排相關足跡消毒。有關京元電竹南廠群聚案，新竹市目前累積3名確診案例，都是京元竹南廠員工，總共匡列13人，皆居家隔離中，PCR採檢皆為陰性。

林智堅市長指出，因應這次苗栗科技廠群聚案，他特別與張上淳教授通電請益，目前竹竹苗防疫作戰聯盟的工作重點，應盡速找出在苗栗相關科技廠工作的潛在確診者，因此呼籲在相關企業服務的工作者，不分縣民、市民，盡快到社區篩檢站預約，透過社區篩檢與嚴謹的疫調，阻絕病毒傳播鏈。

林智堅市長表示，市府團隊推動「防疫慰問金」機制，針對於竹南科技廠區服務的從業人員，只要設籍竹市或有居住事實者，能來竹市「社區篩檢站」PCR免費採檢，若確診，也將提供5000元防疫慰問金，「提供服務也為你照顧。」

▲新竹市確診者足跡。（圖／新竹市政府提供）