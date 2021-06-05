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六輕員工夫妻1家3口染疫足跡曝　宿舍、廠區、學校外圍

▲案10467(妻)、案10653(夫)平日於麥寮鄉上班，分別在6月3日及6月4日確診，目前於醫院治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨(4)日台塑六輕員工確診，廠方即進行防疫應變，緊急召回宿舍員工、於員工活動中心設立快篩站。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(5)日公布，麥寮六輕員工確診的台中市3個案，至雲林縣的足跡；案10467(妻)、案10468(女兒)、案10653(夫)為一家人，居住台中市，夫妻平日於麥寮鄉上班，分別在6月3日及6月4日確診，目前於醫院治療。

台塑六輕雲林麥寮廠區昨(4)日驚爆有員工確診，廠方即進行防疫應變，除緊急召回宿舍員工、設立快篩站，並依據足跡找出275名員工全部進行快篩，廠內的主管得知匡列的13名隔離者PCR全採陰後鬆了一口氣。據了解，六輕行政大樓從三級防疫以來，採分流辦公，該名女員工負責彰化大城地區的環保巡檢工作，這位女員工上下班不必回行政大樓打卡，但被分流分配到一處臨時辦公室上班。

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▲案10467(妻)、案10653(夫)平日於麥寮鄉上班，分別在6月3日及6月4日確診，目前於醫院治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案10467(妻)、案10653(夫)平日於麥寮鄉上班，分別在6月3日及4日確診，目前於醫院治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，案10467，女性51歲，居住台中清水區，於雲林麥寮鄉上班，5月29日開始出現發燒、盜汗、咳嗽、頭痛及肌肉痛症狀，5月29日曾至診所就醫，6月3日確診；案10468，女性19歲，平時居住於台中市清水區，6月3日因母親確診，匡列居家隔離並採檢，6月4日確診；案10653，男性52歲，6月3日自行至醫院採檢，6月4日採檢結果為陽性，三人目前均於醫院治療。

▲案10467(妻)、案10653(夫)平日於麥寮鄉上班，分別在6月3日及6月4日確診，目前於醫院治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案10467(妻)於雲林縣活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案10467(妻)、案10653(夫)平日於麥寮鄉上班，分別在6月3日及6月4日確診，目前於醫院治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案10653(夫)於雲林縣活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案10467(妻)、案10653(夫)平日於麥寮鄉上班，分別在6月3日及6月4日確診，目前於醫院治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案10648(女兒)於雲林縣活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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