「萬事俱備只欠疫苗」　新北五股單日5000人大型疫苗接種站成立





▲侯友宜視察疫苗接種站。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

日本贈送124萬劑AZ疫苗昨4日下午抵台，蔡英文政府也對於友國及時相助表達感謝。配合政府採購與國際援助的疫苗即將陸續到位，新北市府團隊以最高的效率積極佈設室內接種站，位於五股工商展覽中心的全市首座大型室內接種站即將完成配置，新北市長侯友宜於5日前往視察，並感謝亞東醫院允諾進駐協助施打疫苗，與市府攜手共同抗疫。

「五股工商展覽中心疫苗接種站」利用疫情期間閒置的大型場館，佔地4000坪，室內1200坪的場地配置醫護人員進駐問診、注射疫苗的作業空間，以及民眾掛號、留觀休息的場所，可容納8組醫護人員同時作業，由亞東醫院團隊協助，在疫苗數量足夠的前提下，每天最高可完成近5000人次的疫苗接種。

負責佈設疫苗接種站的工務局長詹榮鋒表示，市府利用五股工商展覽館現有的環境，並與亞東醫院團隊研議，以半天的時間完成注射站所需要的掛號、問診、注射、留觀等候等基本設施環境與動線，並規劃疫苗儲藏區以及現場急救區，目前「萬事具備，只欠疫苗」，待疫苗到位後即可全面啟動。

新北市長侯友宜指出，新北市大、中型的疫苗接種站總共有23處，這23處的整體動線、順序、SOP都非常清楚，早就準備就緒了，就等待中央疫苗發送下來，就可以立即施打。

侯友宜說明，五股疫苗接種站場地最具規模，市府未來將視疫情的變化、醫療量能與地方環境條件，靈活調配設置，希望可以儘速提昇市民接種疫苗的人數，使新北市民早日回到正常的生活。

此外，五股疫苗接種站場地開闊停車方便，未來只要疫苗數量充足，也可以服務周邊新莊、泰山、林口等地民眾，不只可以讓防疫第一線的人員施打，更可以趕快把社福照顧機構的人員和被照顧者都完成疫苗施打，接著就是高齡的市民朋友、家中的老人家都來打疫苗。