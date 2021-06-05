台南市長照機構工作人員優先接受疫苗接種　第1梯次6月5日完成施打

▲台南市社會局長陳榮枝表示，社會局針對轄內長照機構第一線的照顧服務人員優先安排施打疫苗，5日於成大醫院進行第一批疫苗施打，共有1000名照顧服務員接受疫苗接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為有效控制疫情，降低新冠肺炎於社福機構的傳播風險，社會局針對轄內長照機構第一線的照顧服務人員優先安排施打疫苗，包括老人安養、養護及身障等住宿型社福機構，5日於成大醫院進行第一批疫苗施打，包含老福機構714人、身福機構286人，共有1000名照顧服務員接受COVID-19疫苗接種。

社會局表示，現社福機構照顧服務員、社工、行政人員、廚工等8304人，安排優先接受施打疫苗，並分3梯全面施打完畢，因人數眾多，為配合防疫措施及成大醫院作業，第1梯次將於上午8時至下午4時分12組進行施打，以降低群聚感染風險。接受施打疫苗之人員需攜帶健保卡及接種意願書，於分組指定時間至成大醫院辦理報到程序。

社會局長陳榮枝表示，為機構內住民交叉感染管控，先以長照機構第一線的照顧服務員為優先施打對象，機構中其他如社工等工作服務人員，也將陸續安排施打疫苗。讓長照機構工作人員得以安心照護機構之長輩與身障者，保障長照機構內住民健康。

市長黃偉哲表示，為避免社褔機構發生群聚感染，已要求機構應嚴格執行6大防疫措施，包括加強門禁管制且全面暫停探訪，減少住民外出，採視訊診療或醫療院所進入機構診療，在全台三級警戒期間，原則不建議收住新住民，而機構住民於醫院治療出院前兩日亦須執行PCR採檢，報告為陰性結果始得出院返回機構。針對外出就醫頻率較高的機構住民，則實施分區照護；機構須落實每日健康監測，一發現問題立即通報就醫。

黃偉哲市長強調面對新冠肺炎防疫絕不鬆懈，考量到機構內照顧人員下勤後與院外的接觸，為保障機構住民的健康與安全，必須全面落實高標準防疫措施，機構內第一線照顧服務人員已全數完成造冊，將盡速分批安排施打疫苗，黃偉哲市長強調，每一批疫苗都會針對疫情狀況考量分配與安排施打，以全面防堵疫情擴散。

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