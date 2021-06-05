　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許智傑：國民黨如果這麼相信中共　就自己飛去中國打疫苗

▲▼中國疫苗,中國製疫苗,科興疫苗,國藥集團,中國國藥。（圖／路透）

▲國台辦表示，大陸願提供台灣被世衛組織納入全球「緊急使用清單」的大陸疫苗。（圖／路透）

記者林銘翰／台北報導

日本政府捐贈台灣124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠疫苗，中國大陸國台辦卻批評，民進黨仍然把政治操弄置於民眾生命健康安全之上。對此，民進黨立委許智傑5日表示，台灣對中國疫苗真的沒有信心，「國民黨如果真的這麼相信中共，就自己飛去中國打」。

日本政府捐贈台灣124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠疫苗，並在4日下午由日本航空班機運抵桃園機場，國台辦卻發布新聞稿指出，大陸願提供台灣被世衛組織納入全球「緊急使用清單」的大陸疫苗，並批評民進黨仍然把政治操弄置於民眾生命健康安全之上。

許智傑受訪時表示，中國疫苗效力不彰，智利、土耳其、匈牙利等國打完疫苗後，國內疫情還升溫；塞爾維亞、巴林等國打完疫苗後，甚至還要再打輝瑞疫苗。

許智傑強調，台灣對中國疫苗真的沒有信心，「國民黨如果真的這麼相信中共，就自己飛去中國打，不要拖累我們台灣人」。

此外，聯電榮譽董事長曹興誠日前表示，過去一年病毒在全球肆虐，台灣防疫得體，大家處在世外桃源之中，純靠防堵當然日久會有破口，現在台灣開始嚐到病毒蔓延的滋味，好在各種疫苗皆己問世，證明可以遏制疫情，台灣必然也會逐漸增加接種比例，不會讓疫情失去控制。

曹興誠說，值此之際，人人應該平心靜氣，對防疫中心的成績心懷感恩，拒絕流言和謾罵，「藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，甘為中共犬馬，品行可謂墮落不堪」。

對此，許智傑則說，他和曹興誠的看法雷同，日本贈送台灣AZ疫苗，中共到了最後一刻還在阻擋，國民黨不罵中共，竟然還嫌數量不夠，呼籲國民黨不要再中中共的毒，一起對抗武漢病毒比較重要。

事實上，中國醫藥集團（Sinopharm）去年起與多個中東、東歐及南美國家合作，並向這些國家供應武漢肺炎疫苗，但疫苗至今仍對長者等高危族群效果成疑。

其中，在大規模接種國藥疫苗的國家中，塞爾維亞有近30%長者接種後體內無抗體，波斯灣國家巴林則在大規模接種國藥疫苗後，確診人數創新高，準備幫國民補打輝瑞疫苗。

其他人也看了這些新聞...

日本124萬劑疫苗登機畫面曝光　謝長廷機場90度鞠躬致謝
幕後／蔡英文與日本高層熱線　日方對目前只能給124萬劑感到抱歉
美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

► 更多關於新冠疫情

ET快訊
快訊／汪小菲發文回應了！ 大S驚爆離婚「撕破臉辦手續」背後原
獨家／大S驚爆離婚汪小菲　家人回應超冷靜
汪小菲3月才送「鴿子蛋鑽戒」告白大S！ 林心如夫妻、徐媽媽全
汪小菲深夜開罵！睡醒被發現「悄改紀錄」　連發2文全刪
快訊／大S宣布離婚汪小菲　小S經紀人回應了
杜汶澤19字開嗆汪小菲「才是漢奸」！　網友跟進開酸：這就是差
快訊／大S宣布離婚！　斷開10年汪小菲
快訊／北投1家4口3人陳屍臥房！衛生局證實：高燒女兒確診
北投1家4口3人陳屍臥房！女兒快篩陽性　急採死者檢體PCR

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王定宇：台日關係將更直接、密切　中國可能會得不償失

疫情已釀187人死　蔡壁如怒批：看不到蔡英文出來道歉！

你有領到嗎？紓困4.0首日發出555億、361萬人受惠

懶人包／新北菜市場門牌、身分證尾數分流　各區管制規定出爐！

日本疫苗來台關鍵晚宴曝光　謝長廷端「台灣味小吃」招待美日貴賓

許智傑：國民黨如果這麼相信中共　就自己飛去中國打疫苗

「萬事俱備只欠疫苗」　新北五股單日5000人大型疫苗接種站成立

感謝日本捐贈疫苗　蘇貞昌也引《鬼滅》台詞：不會總是大雪紛飛

王世堅籲「讓郭台銘當大使」　台灣不要越切越小「剩1450」

美日捐贈疫苗內幕曝光　趙怡翔：台灣收到這些溫暖值得珍惜

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

陳零九挨罵「女巫不救」：我都接受！　曝治療狀況…籲一有徵兆就待在家

「嘸蝦米輸入法」靠直覺+聯想打字　速度大大提升...網：用過就回不去

送2歲狗結紮變摘除胰臟狂出血！醫回「正常現象」...搶救5hrs過世

京元電7300人快篩！變恐怖群聚　無塵室「禁戴醫療口罩」原因曝

王定宇：台日關係將更直接、密切　中國可能會得不償失

疫情已釀187人死　蔡壁如怒批：看不到蔡英文出來道歉！

你有領到嗎？紓困4.0首日發出555億、361萬人受惠

懶人包／新北菜市場門牌、身分證尾數分流　各區管制規定出爐！

日本疫苗來台關鍵晚宴曝光　謝長廷端「台灣味小吃」招待美日貴賓

許智傑：國民黨如果這麼相信中共　就自己飛去中國打疫苗

「萬事俱備只欠疫苗」　新北五股單日5000人大型疫苗接種站成立

感謝日本捐贈疫苗　蘇貞昌也引《鬼滅》台詞：不會總是大雪紛飛

王世堅籲「讓郭台銘當大使」　台灣不要越切越小「剩1450」

美日捐贈疫苗內幕曝光　趙怡翔：台灣收到這些溫暖值得珍惜

快訊／BNT疫苗採購受阻？　三創透過外牆重申「同島一心」

家族8人確診！母親36小時病逝「過7天沒看到案例」　痛批CDC瞞疫情

吳念庭五棒陷低潮　西武變陣！換打第六棒改運

汪小菲發文回應了！ 大S驚爆離婚「撕破臉辦手續」背後原因曝光

網爆前男友Teddy出軌！遭質問「妳打Jennie巴掌？」　韓藝瑟回應了

勾家長會長「人與人連結」！國小女師被告怒嗆：小題大作　正宮崩潰

3萬紓困金爽入袋「好友炫耀All in買手機」　無薪男嘆：社會邊緣人

國際獅子會捐台大金山分院正壓檢疫亭　力挺第一線抗疫醫護

人妻收通知「2千萬已入帳」！　下秒試付水費成功嚇歪

2歲狗結紮變摘除胰臟亡　動保處證實醫療疏失：獸醫誤認子宮卵巢

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

政治熱門新聞

朱學恒又送花籃！「8字給侯友宜」

信義區淹慘　議員：垃圾堵死西大排

三級警戒「恐再延長」！柯文哲直言：封到打疫苗

快訊／疫苗瘋搶！蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘辦公室回應

台灣能分到多少疫苗？　AIT回應

只欠疫苗！新北單日5000人大型接種站成立

學者曝蔡英文重視國產疫苗2大原因：說她圖利的真是目光如豆

柯文哲PO侯友宜合照：雙北一體

管碧玲曝光「謝長廷與日協調過程」：小英總統也沒有想到吧

王美花接觸確診者　夫顧立雄已打疫苗

「每周完成100萬劑」跳票 　她傻眼

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

國產疫苗三期「雙北」先做？　柯文哲表態了

更多熱門

相關新聞

日本疫苗來台關鍵晚宴　美日貴賓吃了「台灣味小吃」

日本疫苗來台關鍵晚宴　美日貴賓吃了「台灣味小吃」

日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，令許多國人為之振奮。根據日本媒體揭露，這次促成日本提供疫苗助台的關鍵起點，就是駐日代表謝長廷舉辦的一場晚宴，用了一桌的充滿台灣風味的小吃，打開了台灣的疫苗之路。

花蓮家庭群聚增1例　徐榛蔚籲北返鄉親預約快篩

花蓮家庭群聚增1例　徐榛蔚籲北返鄉親預約快篩

三級警戒恐延長！鄭文燦：適應一個人靜靜的幸福

三級警戒恐延長！鄭文燦：適應一個人靜靜的幸福

京元電大消毒畫面曝！　5國語言宣導戴口罩

京元電大消毒畫面曝！　5國語言宣導戴口罩

直擊北市濱江、福德市場！婆媽撐傘「肩並肩」買菜

直擊北市濱江、福德市場！婆媽撐傘「肩並肩」買菜

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染新冠疫苗日本許智傑國民黨曹興誠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S宣布離婚！斷開10年汪小菲

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

郭台銘缺BNT疫苗原廠授權書　台積電前高層一招解套

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

大S掰了汪小菲10年婚　小S6字回應了

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

朱學恒又送花籃！「8字給侯友宜」

即／北投1家3人陳屍臥房　女兒篩檢出爐！

雷雨灌進翡翠水庫千萬噸　最新蓄水量曝光

信義區淹慘　議員：垃圾堵死西大排

三級警戒「恐再延長」！柯文哲直言：封到打疫苗

才開不到1年　酷炫宣布《反骨》飲料店倒閉

獨／機師空姐「違規去酒吧聚會」懲處曝光

女友打疫苗「隊伍排很長」！1張現場照讓他安心

送狗結紮變摘胰臟！搶救5hrs過世

更多

最夯影音

更多
原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？
勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面