許智傑：國民黨如果這麼相信中共　就自己飛去中國打疫苗

▲國台辦表示，大陸願提供台灣被世衛組織納入全球「緊急使用清單」的大陸疫苗。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

日本政府捐贈台灣124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠疫苗，中國大陸國台辦卻批評，民進黨仍然把政治操弄置於民眾生命健康安全之上。對此，民進黨立委許智傑5日表示，台灣對中國疫苗真的沒有信心，「國民黨如果真的這麼相信中共，就自己飛去中國打」。

日本政府捐贈台灣124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠疫苗，並在4日下午由日本航空班機運抵桃園機場，國台辦卻發布新聞稿指出，大陸願提供台灣被世衛組織納入全球「緊急使用清單」的大陸疫苗，並批評民進黨仍然把政治操弄置於民眾生命健康安全之上。

許智傑受訪時表示，中國疫苗效力不彰，智利、土耳其、匈牙利等國打完疫苗後，國內疫情還升溫；塞爾維亞、巴林等國打完疫苗後，甚至還要再打輝瑞疫苗。

許智傑強調，台灣對中國疫苗真的沒有信心，「國民黨如果真的這麼相信中共，就自己飛去中國打，不要拖累我們台灣人」。

此外，聯電榮譽董事長曹興誠日前表示，過去一年病毒在全球肆虐，台灣防疫得體，大家處在世外桃源之中，純靠防堵當然日久會有破口，現在台灣開始嚐到病毒蔓延的滋味，好在各種疫苗皆己問世，證明可以遏制疫情，台灣必然也會逐漸增加接種比例，不會讓疫情失去控制。

曹興誠說，值此之際，人人應該平心靜氣，對防疫中心的成績心懷感恩，拒絕流言和謾罵，「藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，甘為中共犬馬，品行可謂墮落不堪」。

對此，許智傑則說，他和曹興誠的看法雷同，日本贈送台灣AZ疫苗，中共到了最後一刻還在阻擋，國民黨不罵中共，竟然還嫌數量不夠，呼籲國民黨不要再中中共的毒，一起對抗武漢病毒比較重要。

事實上，中國醫藥集團（Sinopharm）去年起與多個中東、東歐及南美國家合作，並向這些國家供應武漢肺炎疫苗，但疫苗至今仍對長者等高危族群效果成疑。

其中，在大規模接種國藥疫苗的國家中，塞爾維亞有近30%長者接種後體內無抗體，波斯灣國家巴林則在大規模接種國藥疫苗後，確診人數創新高，準備幫國民補打輝瑞疫苗。

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