若當總統「就讓郭董當大使」！王世堅：台灣剩1450是我們要的嗎

▲王世堅主張，疫苗政策應該多管齊下。（圖／記者屠惠剛攝）



記者劉維榛／綜合報導

王世堅3日受邀上節目《新聞面對面》，他直言，看到有人為疫苗吵得不可開交，反對國產疫苗就是深藍；支持國產疫苗就是深綠，「我就是就是深綠，我家三代，奉獻在為台灣的民主，我不想再提這一些。」

「我深綠的！」對於國家疫苗政策，王世堅主張應該雙管，甚至多管齊下，從國內培植疫苗生技業者，到向國際外購，一直到爭取國際的授權製造。面對台灣疫情嚴峻，王世堅把視野拉遠來看，接著喊話「如果我是統統，我馬上接見郭台銘，馬上接見佛光山，給你當無任所大使都可以，該我配合你的，我通通配合你。」

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話鋒一轉，王世堅說，「如果像各位講的，國際上通通沒現貨啦，那我不是逼你現形嗎？不是讓你漏氣嗎？你也漏氣，國際上這些大廠也漏氣，不是這個樣子嗎？」為了台灣疫情好，王世堅再一次喊話，「希望我們台灣派越做越大，不要一直切，不要你這一句話我聽不順眼，我就把你就給你切掉、你那一句話我聽不順眼，我就把你切掉，你這些環保跟我不同意見的，我也把你切掉，越切越小，到最後只有那一小塊，就是1450那一塊！這是我們要的台灣嗎？」

針對鴻海創辦人郭台銘擬買500萬劑BNT疫苗，卻少原廠授權書一事，福部疾管署長周志浩解釋，是因國際疫苗很搶手，掮客、騙子很多，政府會把經驗提供給有意願的企業參考。

對於外界關心郭台銘及其他民間團體要捐贈疫苗的進度，陳時中4日回應，「我們沒有要為難誰」，但買疫苗本身就是件嚴肅的事情，若文件有困難指揮中心會幫忙聯繫。

反觀日本贈台AZ疫苗，是否有原廠授權書？資深媒體人黃暐瀚直言，我國購買的1000萬AZ疫苗，本來就是在韓國安東市製造，不是從英國送來。這124萬是「日本製」，都是AZ總廠授權製造，沒有問題。然而，這兩天鴻海董事長郭台銘要引進BNT的種種問題，終究卡在「上海復星」的代理權上，問題在「政治」，並非是「品質」。