獨／搭逃難潮飛美不為打疫苗！3兄妹來送行　要到洛杉磯找新主人

記者黃宥寧／桃園報導

本土疫情嚴峻，更傳出「帶狗逃難到美國」說法！《ETtoday新聞雲》3日到桃園機場，在登機櫃台遇到4隻相當可愛的米克斯，經問下得知這是一群民間單位出錢出力將「浪浪」帶回家照顧，並以「跨國送養」為浪浪找新主人。黃先生受訪表示因疫情，許多班次都停飛，導致送養受阻礙，剛好這幾天有飛美國的護犬旅客願意幫忙，才使送養不中斷。

▲黃先生不畏疫情與友人到機場將「浪浪」Fido交給飛往洛杉磯的護犬旅客迎接新主人。（圖／記者黃宥寧攝）

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有著黑色柔順毛可愛又親人的米克斯Fido，就是由黃先生及幾位志同道合有愛心的朋友救援回來的。他們組成民間團體，到處救援需要被幫助的浪浪，當中他們也透過「跨國送養」幫浪浪找到新家，並且送養費用大部分都是由他們自掏腰包再加上些許募款方式湊到。

▼桃園機場除了湧現人潮，卻也出現格外溫馨一面，可愛的Fido開心的表情似乎在表達很期待新主人。（圖／記者黃宥寧攝）

被領養的Fido，是黃先生透過剛好要飛往洛杉磯的「護犬志工」幫忙提供個人名義及護照，讓Fido以附加行李的方式運送，而寵物運送費用若超過免費託運行李的尺寸限制，將除寵物託運費用外，得另行支付超大行李費，而金額可能就會落在15000元至30000元台幣上下，而在此行中，Fido的3兄妹也來桃機為牠送行，場面相當溫馨感人。

同時黃先生也表示，跨國送養比國內送養，要多上許多成本及繁瑣步驟；但他們在美國有密切合作的動保團體，並且透過當地志工，會審核及協助媒合是何的認養家庭，而收養人則是不需要支付任何費用。如果狗狗在國外有任何狀況，醫療費用則由收養人負擔，但狗狗若出狀況或是遭退養，他們則會無條件再接手回來。

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