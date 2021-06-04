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解除隔離篩檢呈陽性　萬華旅遊史胞姐傳父、弟…屏東確診＋1

▲屏東縣政府公佈確診者屏東足跡 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣政府公佈確診者屏東足跡 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府4日公佈1例本土個案及2名新北市、台中市確診者來屏東的足跡；這是屏東縣在連續6天零確診個案後，再度出現病例；潘孟安縣長強調，屏東縣的防疫措施一直維持高度警戒，相關足跡點都已完成消毒，也再次提醒民眾不要因為看到「＋0」就放心鬆懈；尤其端午節連假即將到來，在全國疫情尚未降溫的情況下，請鄉親務必忍耐，減少移動，暫緩返鄉過節或群聚，共同防堵疫情擴散。

▲屏東縣政府公佈確診者屏東足跡 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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▲▼足跡。

▲屏東縣政府公佈確診者屏東足跡 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

縣衛生局說，新增確診案號「10471」屏東市50歲男子，因具萬華活動史的姐姐為桃園市確診案號「2706」返鄉接觸，被匡列居家隔離，6月3日解除後至醫院篩檢，卻呈陽性而確診，現匡列2人採檢及居家隔離。另外，同住的父親.則在5月22日確診，案號「3616」。

▲屏東縣政府公佈確診者屏東足跡 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲▼消毒。

▲屏東縣政府公佈確診者屏東足跡 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

潘縣長表示，「10471」是居家隔離14天後，縣府慎重起見再次採檢，結果陰轉陽確診染疫，所以再次強調「快篩陰性不代表沒有染疫」，民眾仍需留意健康狀況及落實防疫。

案號「9404」台中市24歲女子曾與確診案號「8080」接觸，5月22日深夜和友人開車南下屏東潮州外婆家住一晚，隔日即開車離開，5月25日起陸續出現症狀，6月1日採檢後確診。疫調足跡都在自宅，已完成消毒。

案號「10261」56歲男子5月28日從新北市和同事駕車回萬巒老家，5月31日返北，6月1日出現咳嗽就醫，經採檢後確診。疫調該男子在屏東足跡，包括潮州火車站、萬巒先帝廟、機車行等處均已消毒，匡列8人安排採檢並居家隔離。

潘縣長指出，屏東縣自5月20日至5月28日累計病例為27例，後面雖然零確診；為阻斷社區感染源，繼潮州鎮社區篩檢站後，6月1日、6月3日又分別在有群聚感染案例的東港鎮、里港鄉設置社區篩檢站，就是希望把病毒阻隔於社區外，請符合條件的鄉親盡快前往篩檢。

而下一波獲配疫苗，將規劃接種對象以醫事人員、警消、防疫人員、高風險工作者、機構及社福照顧系統的工作人員為優先，若疫苗充裕再開放至65歲長輩接種，並規劃啟動33鄉鎮市社區疫苗速打站，以因應大量接種需求。

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