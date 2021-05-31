600萬保時捷擊落無辜速霸陸！驚人維修費曝　達人：直接報廢了

記者黃宥寧／台北報導

北市重慶南路總統官邸前，31日發生一起嚴重車禍事故！1輛要價600百萬黑色保時捷，疑因車速過快加上天雨路滑，導致打滑撞擊中央分隔島路燈更釀車頭嚴重受損；對向車道的日系速霸陸休旅車也無辜遭擊中，所幸雙方駕駛及乘客均無受傷。車商粗估保時捷若要維修約200萬起，但他也表示，2手價僅剩100多萬，通常會選擇報廢。

這輛5門4人座Panamera S Hybrid，0到100km/h起步加速僅需6.0秒，在2011年推出時主打搭載油電複合動力，在油電複合動力條件下，馬力達333hp，以高性能與房車實用的特性，Panamera S Hybrid還有一個特色，在電動車尚未普及化時，他可全電動模式行駛，中央鞍座更有「E-Power」的按鈕，擄獲有品味愛車人士購入，但想購入得花600萬起。

▼保時捷Panamera S Hybrid全新車價約600萬起，維修費恐破200萬。（圖／記者黃彥傑攝）

保時捷滑撞上分隔島路燈，撞擊力道猛烈連前輪都噴飛到人行道，所幸車體夠堅固，一車四人僅擦傷並無生命危險，而無辜遭擊中的Subaru Forester休旅車（要價103萬起）駕駛及乘客2人均無受傷。

保時捷撞擊力道相當猛烈車頭幾乎全毀，車商楊先生據畫面研判得維修大燈保桿整車頭、引擎輪圈、安全氣餒內裝全部零總加起來維修費用約200萬起跳！但他也表示這車有些年紀了，二手價僅剩一百多萬，這種狀況通常會選擇報廢，因為因為維修費也可以再買一台。

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