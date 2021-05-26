確診者趴趴走害人染疫亡　恐構成殺人罪...律師提1關鍵

▲萬華疫情爆發後多數茶室小姐竟轉戰往南繼續接客，日前傳出草屯東方紅七陪侍小姐確診，全來自萬華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃宥寧／綜合報導

國內確診者不斷飆升！中央流行疫情指揮中心25日宣布，全國三級警戒延長至6月14日。陳時中更在記者會上驚人說「有確診者失聯」，令民眾擔心不已。若有確診者仍趴趴走已涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》最重可處2年，倘若傳染給他人害人染疫死亡，是否構成殺人罪？李孟軒律師表示，確診者須有主觀上故意為前提。

法務部日前發布新聞稿表示，檢調將速查嚴辦疫情假訊息、有染疫之虞仍違法從事特種行業而涉及防疫犯罪等案件，民眾如果曾接觸萬華茶室，仍全國到處趴趴走，例如「草屯東方紅七陪侍小姐確診，全來自萬華」，都將交由台灣高等檢察署督導所轄檢察機關依法嚴辦。

根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條指出，若罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

為了防止傳染擴大，本該進行隔離的確診者，卻遭發現仍在外趴趴走！如桃園維納斯男公關業在酒店停業前一天，竟分別在桃園維納斯會館、平鎮宮廷酒店工作，直到24日確診；但這期間他已經在外面趴趴走11天，恐成防疫大破口。

對此，確診者若已經接到醫院及衛生主管機關通知確診，應要立刻依指示待在家或是前往指定場所進行隔離，如果大搞失蹤，或是接觸已經被醫療臨床證明染疫後死亡率較高的高齡群眾，進而導致這些群族確診而死亡，是否構成《刑法》271條第1項殺人罪？

李孟軒律師表示，「這個假設有點大膽」，他指出前提需要有足夠證據，論斷確診者是基於殺害他人的主觀犯意，而故意接觸已經被醫療臨床證明染疫後死亡率較高的高齡群眾，致使他人染疫而直接導致死亡的結果，才有論斷該名確診者有殺人罪的成立空間。

李孟軒律師舉例補充，如規範愛滋病相關權益保障及處罰的「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」第21條，故意致使他人感染愛滋病時，刑責是比照重傷害罪，處5年以上12年以下的有期徒刑。 因此，用疾病故意使他人遭受感染的行為，類推解釋下或許更有可能構成傷害罪甚至重傷害罪。

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