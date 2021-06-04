快訊／新北單月確診死亡高達101例！「今增13例」年齡層曝光





▲新冠肺炎疫情擴散，救護車前往住家後送確診病患。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布國内新增341例，為339例本土個案，另有校正回歸本土個案133例。各縣市中，新北市227例為最多，台北市152例，確診個案中新增21例死亡，其中新北市有13例，截至今日新北市已死亡101人。

今日中央公布死亡新增21例中，新北佔13例，為8男5女，年齡介於50-90多歲之間，自5月11日至今累計已死亡101人。

侯友宜稍早在新北防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋992例，中和697例，三重537例，新莊406例，永和346例，土城338例，新店223例。

侯友宜指出，近日新莊、汐止兩區的疫情稍有升溫，需特別注意，務必保持低度活動，鎖住傳播鏈。他強調，進入三級警戒已經三週，可能面對新一波高峰疫情，市府將全力以赴，盼能儘早恢復正常生活。

此外，侯友宜重申，根據近日調查分析疑似感染源調查，家人親屬高達40.7％，因此在家中若無法保持社交距離，建議遵照中央四級之指引戴上口罩。

市府昨日公布600筆疑似感染源資料分析，家人親屬高達40.7％、不明感染源24.9％，職場16.38%，市場及賣場5.93％，萬華5.75％，醫院及養護機構則3.48％，朋友則佔2.26％。





▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝）