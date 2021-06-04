　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北單月確診死亡高達101例！「今增13例」年齡層曝光

▲新冠肺炎疫情擴散，救護車前往住家後送確診病患，醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情擴散，救護車前往住家後送確診病患。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布國内新增341例，為339例本土個案，另有校正回歸本土個案133例。各縣市中，新北市227例為最多，台北市152例，確診個案中新增21例死亡，其中新北市有13例，截至今日新北市已死亡101人。

今日中央公布死亡新增21例中，新北佔13例，為8男5女，年齡介於50-90多歲之間，自5月11日至今累計已死亡101人。

侯友宜稍早在新北防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋992例，中和697例，三重537例，新莊406例，永和346例，土城338例，新店223例。

侯友宜指出，近日新莊、汐止兩區的疫情稍有升溫，需特別注意，務必保持低度活動，鎖住傳播鏈。他強調，進入三級警戒已經三週，可能面對新一波高峰疫情，市府將全力以赴，盼能儘早恢復正常生活。

此外，侯友宜重申，根據近日調查分析疑似感染源調查，家人親屬高達40.7％，因此在家中若無法保持社交距離，建議遵照中央四級之指引戴上口罩。

市府昨日公布600筆疑似感染源資料分析，家人親屬高達40.7％、不明感染源24.9％，職場16.38%，市場及賣場5.93％，萬華5.75％，醫院及養護機構則3.48％，朋友則佔2.26％。

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送，醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
他在信義區撈到魚！　內行一看搖頭：史上最噁
雨炸雙北！民眾直擊「路面爆開」嚇：隆起越來越高
快訊／蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘回應
快訊／劍南路站列車冒大量濃煙　北捷回應了
外送員騎Gogoro「勇闖忠孝東路運河」！網笑：這熊貓使命必

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

游錫堃：國際友人提供協助是台灣福氣　未來盼加深台日美三方合作

快訊／疫苗瘋搶！蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘辦公室回應

阿北回來了！雙北市長人氣「跟著疫情升溫」　柯文哲5月粉絲日均翻61倍

快訊 ／ 北捷劍南站列車冒竄大量濃煙　原因曝光了

國台辦要捐疫苗　蘇貞昌：大陸疫苗的安全性、有效性不明

快訊／新北單月確診死亡高達101例！「今增13例」年齡層曝光

日本慨捐124萬劑疫苗助台　蘇貞昌：見證兩國人民的深厚感情

快訊／三級警戒憋不住　柯文哲預告：6月14日要解封不容易

新北成立「抗疫車隊」114輛巴士小黃加入　已載送3060人次

陳時中搬「8大條件」刁難郭董？沈富雄：打敗人民就是打敗自己

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

游錫堃：國際友人提供協助是台灣福氣　未來盼加深台日美三方合作

快訊／疫苗瘋搶！蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘辦公室回應

阿北回來了！雙北市長人氣「跟著疫情升溫」　柯文哲5月粉絲日均翻61倍

快訊 ／ 北捷劍南站列車冒竄大量濃煙　原因曝光了

國台辦要捐疫苗　蘇貞昌：大陸疫苗的安全性、有效性不明

快訊／新北單月確診死亡高達101例！「今增13例」年齡層曝光

日本慨捐124萬劑疫苗助台　蘇貞昌：見證兩國人民的深厚感情

快訊／三級警戒憋不住　柯文哲預告：6月14日要解封不容易

新北成立「抗疫車隊」114輛巴士小黃加入　已載送3060人次

陳時中搬「8大條件」刁難郭董？沈富雄：打敗人民就是打敗自己

居家防疫「5大食材」營養耐放！專家授2招保鮮法：肉類分裝再放冰箱

林志玲跨海護台灣：姊姊很擔心　捐6座「正壓檢疫亭」全密閉挺醫護

疫期居停留延期新措施　移民署桃園站報您知

六輕麥寮廠「聞臭」女巡檢員夫妻確診　200多員工緊急預防性快篩

月入10萬還「秒收3萬紓困」！他怒揭「關鍵1原因」：太不公平

梅雨鋒面南下「雨彈炸南台！」　南投、雲林入列淹水一級警戒

揪感心！饗賓餐旅集團每日3千份愛心便當　直達防疫第一線

韓女團成員舒華返台　眼尖司機開窗喊「妳好棒」

公司停業減班！「遇3狀況」要給員工薪水　3張圖看懂勞動權益

游錫堃：國際友人提供協助是台灣福氣　未來盼加深台日美三方合作

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

快訊／快上網查！　首波紓困4.0補助今早「直接入帳」

郭台銘買疫苗遭刁難？　她曝蔡政府內部分歧

紓困4.0今天發　「10機關+20縣市」懶人包

幕後／蔡英文與日本高層對話曝光「目前只能給124萬劑感到抱歉」

蔡英文肯定郭台銘搶疫苗　不需要酸言酸語

快訊／國產疫苗先在雙北三期試驗？　柯文哲表態了

快訊／疫苗瘋搶！蔡英文出面喊「別酸言酸語」　郭台銘辦公室回應

日本AZ有原廠授權嗎？　他解答：總廠授權「日本製」沒有問題！

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

簡訊實聯制免費？　NCC編列8億元預算恐「全民買單」

快訊／蘇貞昌加碼84項措施　房貸車貸信用卡最長緩繳6個月

校正回歸擾亂統計　柯文哲「看這數字」就知北市疫情多嚴重

更多熱門

相關新聞

21歲男大生苗栗實習確診　中市府：非京元電員工

21歲男大生苗栗實習確診　中市府：非京元電員工

台中今天新增本土個案7例，其中龍井一名男大生在苗栗一家公司實習返家後確診，由於時值半導體封測大廠京元電子竹南廠移工群聚感染大爆發，也引起外界疑慮，台中市衛生局長曾梓展也特別強調，該男大生非京元電員工，因曾接觸確診同事而隔離，之後採檢確診。

滿地都是屍體　家屬被迫開屍袋認屍

滿地都是屍體　家屬被迫開屍袋認屍

無人小巴現身廣州荔灣隔離區 無安全員隨行...可載800公斤物資

無人小巴現身廣州荔灣隔離區 無安全員隨行...可載800公斤物資

中華紙漿捐台東20噸次氯酸鈉液助消毒

中華紙漿捐台東20噸次氯酸鈉液助消毒

日本慨捐124萬劑疫苗助台　蘇貞昌：見證兩國人民的深厚感情

日本慨捐124萬劑疫苗助台　蘇貞昌：見證兩國人民的深厚感情

關鍵字：

新冠肺炎疫情台灣防疫侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

即／台中梧棲、清水爆家庭感染　足跡曝光

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

快訊／今增本土472例！縣市分布曝光

即／北投一家三口陳屍民宅！同住女也發燒

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

更多

最夯影音

更多
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面