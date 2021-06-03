疫情衝擊！健身房停業員工、時薪教練裁判　都可獲4萬補貼

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，行政院3日公布「紓困4.0」方案，針對因3級防疫而停業的運動事業從事人員，如教練、裁判、球評等，教育部長潘文忠指出，只要符合資格者，最高可補助4萬元；而補習班、課照中心、運動事業等受疫情衝擊，也可申請每位員工最高4萬的補貼。

教育部長潘文忠說，不是專屬在哪個健身房、游泳池，就是以時薪計算，這波的受衝擊非常大，這部分也設定，只要是非任一單位之全職員工，且因契約或工作約定暫停或取消而導致任一個月酬勞較3到4月平均或108年同月之酬勞少達50％，符合資格者最高補助4萬元。

另外，針對補習班、課照中心、運動事業，目前有2個類型的申請條件，如果受到疫情衝擊導致5到7月中任一個月的營業額，叫3到4月減少50％，會採取一次性補助，以雇用員工的總數乘上4萬做計算。

若是未發給員工達到基本工資的事業，就會依照企業姓採一次性補助，受雇員工補貼以3萬元再加上1萬元就業安定基金做補貼。會由相關的教育、運動事業體，依照實際營業狀況提出申請。

潘文忠也補充，私立幼兒園、準公共幼兒園、安親班以及健身房等，都是紓困對象，領時薪或兼差兼任的教練，包括球評、裁判等等，符合申請資格會一次補助4萬元，估計約有約有5000位符合資格者。

另外，經濟部則補充，受到疫情衝擊在5到7月營收銳減50％的「艱困企業」，也就是「受中央政府命令停業」、「且給付員工薪水未達基本工資」的企業及員工，包括升3級防疫後受關閉的娛樂休閒業，包括歌廳、舞廳、夜總會、KTV、健身中心、三溫暖等，此類場所從業人員往往僅領底薪或無底薪，未達基本工資，甚至停業後完全無薪；本次補貼將有所挹注。

上述事業體，其企業的停業補貼為以全職員工數發放1萬元；而支付給員工的薪資補貼部分，為1次性發放3萬元，另外由就安基金加發生活補貼1萬元。

經濟部表示，補貼條件為企業不能解散或自行歇業，雖允許員工離職，但離職員工數也依企業規模大小有限制。