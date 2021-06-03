北市疫情「悶燒」！456戶家庭群聚　柯文哲：大概佔43%，相當多

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情持續擴大，台北市長柯文哲5月30日直言這波疫情家戶群聚感染情形嚴重，所以未來新政策是，只要一人確診就會全家篩檢。對此，北市府3日公布5月30日至6月2日累計共456戶家戶感染，而同一地址發生家戶感染總數為1221人。

根據北市府提供數據，5月30日時，家戶感染戶數364戶、同一地址發生家戶感染總數為956人，到了6月2日，家戶感染戶數為456、同一地址發生家戶感染總數為1221人；換句話說，在短短四天內，北市新增92戶家戶感染、265人因同住群聚而染疫。

對此，柯文哲3日下午出席北市防疫記者會時表示，目前台北市疫情「悶燒」，有一個現象是，一直到6月2日，北市2800多本土案例，其中有1221人來自456個家庭，算一算大概43％，相當多，過去半個月來，常常是有人感染，回家傳染給家人，造成如此現象。

為遏止家戶傳染，柯文哲祭3招，第一，用快篩替代PCR檢測，因為PCR檢測結果可能2天後才公布，這期間恐已傳染給同住者；第二，確診者住進專責防疫旅館，如此不僅可防止年輕人感染別人，對年紀大的則是專責旅館內有醫護照顧，防止病情惡化無人知情；第三，北市防疫旅館與醫院有成立「區域聯防」，跟急診處有密切聯絡，若在防疫旅館內病情惡化，馬上有醫護可協助送醫。

柯文哲表示，除非確診者家裡房間很大、獨立浴廁，且會乖乖躲在房間17天不會出來，不然還是去住防疫旅館；但無論如何，在策略上，原則上確診者還是要去防疫旅館。

▼台北市6/3公布家戶感染統計數據。（圖／台北市政府提供）