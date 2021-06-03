PCR陽性還能搭機！交通部指「是地勤疏忽」　要求立榮再教育員工

▲立榮B7511航班旅客穿戴防疫裝備前往廈門。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

立榮航空5/31一班廈門航班載運到兩名確診旅客，經查發現其中一名陳姓旅客持有核酸檢測陽性報告，卻仍成功搭機。交通部表示，此事件為立榮航空地勤人員疏失，沒有確認檢查報告為陽性就放行，這也是首次發生旅客持陽性報告搭機的事件，至於他為何確診還能「趴趴走」，則尚待衛生單位釐清。

交通部表示，立榮航空本次發生確診者搭機事件，按照規定地勤人員應確認旅客檢測報告陰性後才能放行，但地勤人員疏忽沒有注意到，交通部已要求立榮航空檢討並提出報告，還需針對員工再教育，而該名旅客也已違法，同時要求立榮檢討作業流程。

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▲交通部指出，立榮航空地勤人員有疏失。（圖／交通部）

立榮航空5月31日、B7-511松山-廈門航班一名陳姓旅客於入境廈門後，於當地機場核酸檢測為陽性，立榮/長榮航空於得知相關訊息後，即刻將旅客確診案通報CDC，並將配合提供相關疫調所需資訊及防疫措施。

立榮航空表示，該名陳姓旅客搭機前3日內之PCR檢測報告為陽性，但卻未遵守防疫規範，也不知為何可以離開隔離處所，同時在機場也沒有據實填寫旅客健康聲明書，由於因防疫所需，旅客登機資料繁瑣，以致於地勤人員於確認旅客登機資料過程中未能詳實檢查該檢測報告。