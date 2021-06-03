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台南白河群聚+2　足跡：大廟口水煎包、雜貨店、山產市場

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增2例本土確診個案及疫調足跡，目前全部完成清消，請市民朋友落實防疫，暫停移動，減少出門採買次數，好好待在家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增2例本土確診個案及疫調足跡，目前全部完成清消，請市民朋友落實防疫，暫停移動，減少出門採買次數，好好待在家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據中央流行疫情指揮中心公告，全國新增364例本土個案，台南新增2例本土確診案9884及案9885，二人分別為白河確診個案9158、9159之同住孫子及鄰居。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增2例本土確診個案及疫調足跡，目前全部完成清消，請市民朋友落實防疫，暫停移動，減少出門採買次數，好好待在家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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市長黃偉哲指出，今天中央流行疫情指揮中心公布，台南市有兩位確診案例個案，那麼我們當然是很遺憾，不過目前為止，這兩個人都在原先的匡列自主健康管理，還有這個居家檢疫的這個例子中，所以說他們本身並沒有在原先的案例確診之後還在外面四處趴趴走，所以可能需要進一步匡列的人就比較相對的比較少，那證明了我們過去的整個防疫的方向是對的，只是我們還在努力，相信還在努力要追上病毒的腳步，匡列就不再讓病毒造成其他的傳染鏈。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增2例本土確診個案及疫調足跡，目前全部完成清消，請市民朋友落實防疫，暫停移動，減少出門採買次數，好好待在家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，今天新增的兩例都還是在白河群聚泡茶的圈子裡面，案9884為30餘歲男性，是6月2日公布案9158及案9159之同住長孫，案9158及9159確診後，案9884隨即進行居家隔離及匡列採檢，於2日確診，目前無不適症狀。本案於5月31日和6月1日12時10至30分曾到過白河區中山路大廟口水煎包，同日16至17時曾到內角太城宮牌樓下的雜貨店。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增2例本土確診個案及疫調足跡，目前全部完成清消，請市民朋友落實防疫，暫停移動，減少出門採買次數，好好待在家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案9885為80餘歲女性，為案9158及案9159之鄰居，在針對相鄰家戶擴大採檢時，於2日確診，目前無不適症狀。5月25及26日上午6時30分至7時曾到白河山產市場。以上個案於涉足地點全程皆配戴口罩，活動場所也完成清消，更多高風險篩檢資訊可至https://health.tainan.gov.tw/page.asp?nsub=A7C2B1查詢。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增2例本土確診個案及疫調足跡，目前全部完成清消，請市民朋友落實防疫，暫停移動，減少出門採買次數，好好待在家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，這波16000劑疫苗，規劃施打對象為第一類醫事人員、環保局清消人員、殯葬人員、清消化學兵、飛行員、警察、消防救護人員、長照機構照服及護理人員、社工，目前接種累計已施打3276劑。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增2例本土確診個案及疫調足跡，目前全部完成清消，請市民朋友落實防疫，暫停移動，減少出門採買次數，好好待在家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，我們希望白河家庭群聚能夠到此為止，因為目前為止，所匡列的對象初步採檢都是陰性，如果說在檢疫或是隔離的過程中期滿了，我們會在要解除隔離或檢疫之前會再次採檢，如果那個時候還是陰性，就可以正式宣布白河家庭群聚的案例已經結束。

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增2例本土確診個案及疫調足跡，目前全部完成清消，請市民朋友落實防疫，暫停移動，減少出門採買次數，好好待在家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，從這次確診病例都是白河群聚染疫，相關匡列人員篩檢都是陰性，再次呼籲疫情期間大家不要串門子、跟朋友泡茶聊天、打麻將等聚會，保護自己及他人的最好方法就是暫停移動，減少出門採買次數，好好待在家，思念親友的時候，可以透過電話或視訊方式進行，表達對親友的關心。

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