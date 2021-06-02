自主封城效應？！北捷運量曝光連續16天創低點　公車運量少80%

▲三級警戒防疫實施，下班時段的捷運車廂。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎延燒，三級警戒延長至6月14日，台北捷運自5月15日雙北進入三級警戒後，加上台北市長柯文哲也呼籲民眾「沒事給我待在家」，使北捷總運量持續下降，5月31日更是到達低點約51萬人次。至於北市公車的部分，已經減少了至少8成左右的運量。

台北捷運公司表示，5月17日上午6時至18時，運量統計約58萬人次，相較於進入三級警戒前的5月10日同時段，減少約71萬人次。

至於其他時段的運量，北捷客服新聞組長蔡宏俊2日表示，5月24日約51萬人次，5月31日也約51萬人次，兩週其實相差不多，都已經到達最低。

台北捷運公司呼籲旅客，因應彈性上班及停課，仍請避開尖峰時間搭車，並多利用旅客較少的頭尾車廂，以分散尖峰人潮，站務人員也將加強宣導月臺及大廳旅客分散候車避免集中，並務必全程佩戴口罩及勤洗手以維健康。此外北捷將持續觀察人潮情形，滾動調整行車班距；同時北捷將加密場站清消頻率，由原4小時縮短為2小時。

而公車部分，北市公共運輸處副處長尚錦堂接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，5月10日左右的公車運量為115萬左右，之後到三級警戒時開始往下掉，一開始大約減少5成9，現在到6月1日左右減少了約8成。

▼陸軍六軍團三三化兵群6/1開始針對站內各空間進行地毯式清消作業。（圖／記者湯興漢攝）