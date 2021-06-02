挺第一線防疫！ 　慈濟捐3萬片防護面罩、生活物資

▲慈濟慈善事業基金會執行長顏博文跟內政部長徐國勇視訊，捐贈防疫物資。（圖／內政部提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

國內疫情尚未趨緩，站在防疫前線的醫護、警消等都相當辛苦，各界更是慷慨解能捐贈善款或物資。慈濟慈善事業基金會也主動捐贈防護面罩3萬片，還有其他生活物資，希望讓第一線防疫人員更多一分保障，共同守護國人安全。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文2日特別與內政部長徐國勇視訊連線，主動捐贈防護面罩3萬片，十全冬粉、米粉、餅乾各3萬包，及本草飲、紫錐花等防疫生活物資一批。

內政部長徐國勇表示，警察、消防、移民及空勤等許多同仁，都是站在防疫第一線的人員，非常感謝慈濟主動捐贈各類防疫物資給政府，協助守護第一線防疫人員。這次疫情再次讓我們見證到，不論是企業界、宗教界等，均努力透過自身的力量及方式，支持政府防疫。

徐國勇也呼籲國人，務必配合政府的防疫措施，勤洗手、戴口罩、非必要別出門，待在家就是對醫護警消人員最大的支持，不僅保護自己，也照顧他人，大家攜手對抗疫情，相信一定能挺過考驗。

內政部表示，慈濟從疫情開始就持續贊助第一線所需防疫物資，這次疫情嚴峻時刻，更加碼捐贈各類物資，全力協助守護第一線防疫人員。內政部感謝疫情期間包括慈濟在內的許多民間力量，主動伸出援手，以積極正面力量，與國人一起團結對抗疫情。



