南山人壽強打視訊投保　25至45歲保戶最多！

▲南山人壽今日提供視訊投保3步驟。（圖／南山人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

國內疫情嚴峻，過去保險業務員親晤親簽，增加接觸染疫的風險，為了維護保戶與業務員的健康安全，金管會放寬規定讓業務員可以用視訊暫代親晤親簽，南山人壽在全力推動視訊投保之後，發現保戶年齡層主要分布在25歲至45歲。

南山人壽表示，業務員以視訊方式取代傳統的親晤親簽方式，讓民眾現在即可便利完成投保，並推動保戶透過自己的行動裝置簽署要保文件，以電子簽名取代紙本簽章，提升投保便利性，且投保過程完全零接觸，守護業務員與保戶的健康安全；南山積極運用保險科技，已自110年5月26日起推動視訊投保措施，截至目前的遠距視訊投保申請，其中大多數是投保防疫保單，且保戶年齡主要分布在25歲至45歲，顯示出民眾相當關注防疫保險規劃，對防疫保單的需求仍高。

現階段民眾若想要進行視訊投保，只需要運用手機、平板等行動裝置，透過簡單的3步驟即可完成：一、以行動裝置和業務員視訊，並出示身分證明文件確認身分；二、以錄影方式完成簽署遠距視訊投保聲明書；三、將必要文件回傳給業務員，即可在家完成遠距視訊投保，減少人與人的接觸風險。為了進一步提升投保便利性，南山人壽將推動電子投保作業，保戶在自己的行動裝置上簽署要保文件，可以直接線上回傳給業務員，讓投保過程更簡便。

除此之外，南山人壽也推出簡便核保服務。第一，是透過「視訊生調」辦理法令規範之隨機抽樣體檢及生調案件；第二，為了讓客戶減少出入醫療院所，針對仍需要體檢的保戶，可以選擇提供既有病歷或是一年內全身健康檢查報告，抑或待疫情警戒降為2級以下時再行完成體檢，避免在疫情嚴峻的非常時期到醫療院所體檢。

南山人壽提醒，疫情當前，如民眾有任何投保保險需要，或保單服務需求，採取視訊投保或是透過其他E化服務管道進行相關保單服務，例如南山人壽「保戶園地」、南山人壽APP、Email、傳真等管道辦理，減少人與人的接觸，更要避免非必要出入醫療院所，在這樣的非常時期，南山人壽與全民齊心抗疫，守護國人共渡難關。

全國疫情3級警戒延長，民眾生活大幅受影響，也連帶使得防疫保單大賣，南山人壽提醒民眾若購買防疫相關保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。詳細商品內容、給付相關規範、注意事項及相關警語請參閱商品簡介及保單條款，或可與南山人壽保險業務員聯繫、電洽24小時客戶服務中心；另外，國泰產險數位科技發展部協理劉浩翔提醒，民眾別忘檢視手邊原有保單是否已即將到期，並且記得完成續保，以保障自身權益；若擔心外出染疫風險，推薦使用保險公司的數位服務，不出門也能搞定保險大小事。

▲國泰產險提供網路申請理賠3步驟。（圖／國泰產險提供）

除了有線上智能投保小幫手，國泰產險表示，後續也提供完整的理賠、續保、到期提醒等個人化服務，以車險為例，國泰產險透過數據分析符合客戶需求的保障內容，開發出線上投保小幫手。車主只要透過問卷填答使用習慣，智能投保小幫手就能篩選出符合需求的保障內容。

至於線上客戶最關心的理賠問題，國泰產險表示，透過智能服務，可逐步引導保戶選出符合自己情況的事故樣態、辦理理賠服務、及上傳相關文件等。當保險公司收到相關文件後，就會主動聯繫進行理賠，線上投保權益不打折。根據2020評議中心調查，國泰產險獲得業界申訴率最低的極佳表現，代表每一個客戶都會受到服務人員的用心照顧。

此外，國泰產險也提醒，別忘了車險快到期，建議可加入國泰產險LINE官方帳號好友並完成綁定，保單快到期時便會收到LINE推播提醒續保，再也不用擔心保障中斷。除此之外，國泰產險LINE官方帳號也提供客戶隨時線上查詢保單、進行續保、理賠報案相關服務；隨著數位金融科技的推展，國泰產險強調，保險公司致力於帶來更好的金融體驗，面對防疫期間民眾的需求，提供零接觸好安心的線上服務管道，民眾可多加利用。