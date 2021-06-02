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疫情期受創！新竹市娛樂餐飲業「3稅減免」　還可延期分期

▲竹市公佈「房屋、娛樂、使用牌照稅」減免　還可延期或分期。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市稅務局提供核減房屋稅或娛樂稅等措施，以助業者度過疫關。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

近期疫情升溫，全國進入第三級疫情警戒，KTV等休閒娛樂場所配合政策停業、餐飲業也因無法內用而縮減營業面積、其他業者則因疫情影響減少營業收入或停業，為減輕業者負擔，稅務局提供核減房屋稅或娛樂稅等措施，以助業者度過疫關！

新竹市政府表示，減稅措施含括房屋稅、娛樂稅、使用牌照稅等，還有延、分期繳納可申請。

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▲竹市公佈「房屋、娛樂、使用牌照稅」減免　還可延期或分期。（圖／新竹市政府提供）

一、房屋稅
(一)公告強制關閉之營業場所，於停業期間，稅務局將主動調整房屋稅適用稅率，由營業用稅率(3%)調降改按非住家非營業用稅率(2%)課徵。
(二)受疫情影響致營業面積縮減或停業者，可自行申請核減稅額。
(三)因疫情治療隔離檢疫者，110年房屋稅自動展期至110年6月30日，展期屆滿仍接受隔離治療者，自治療結束之次日再展延20日，請於展延期限內提供主管機關開立相關證明文件向稅務局申請。

▲竹市公佈「房屋、娛樂、使用牌照稅」減免　還可延期或分期。（圖／新竹市政府提供）

二、娛樂稅
(一)公告強制關閉之娛樂場所，於停業期間，稅務局將主動免徵娛樂稅。
(二)受疫情影響娛樂設備數量或營業收入減少，可向稅務局申請核減娛樂稅額；採自動報繳業者，可依實際收入申報。

▲竹市公佈「房屋、娛樂、使用牌照稅」減免　還可延期或分期。（圖／新竹市政府提供）

三、使用牌照稅
車輛停止使用期間，請向監理機關申請停駛，稅務局主動退還停駛期間溢繳之使用牌照稅。

▲竹市公佈「房屋、娛樂、使用牌照稅」減免　還可延期或分期。（圖／新竹市政府提供）

四、延、分期繳稅
因受疫情影響，無法於繳納期間內一次繳清稅款，可以在繳納期間(含展延期間)內申請延期或分期繳納稅捐，最長可延期12個月或分36期。

▲竹市公佈「房屋、娛樂、使用牌照稅」減免　還可延期或分期。（圖／新竹市政府提供）

稅務局網站貼心建置「肺炎疫情稅捐紓困專區」，提供地方稅減徵資訊還有娛樂稅減徵、房屋使用情形變更申請服務，此外，民眾如有地價稅自用住宅用地或補發繳款書、繳納證明等申請事項，亦可利用稅務局網站線上申辦，或至財政部稅務入口網、電子稅務文件入口網辦理，宅在家也可完成稅務事。

民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站「肺炎疫情稅捐紓困專區」、AI智能客服或撥03-5225161轉0、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。

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