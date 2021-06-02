確診者砍3醫護「氣胸、斷韌帶」　蘇貞昌將發撫卹金：國家會負責照顧

▲行政院長蘇貞昌主持會議。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

新北市雙和醫院日前發生流血案件，一名在病房隔離治療的確診病患疑似情緒不穩定，竟涉嫌拿水果刀劃傷3名護理師。由於有護理人員傷勢嚴重到危及職涯，行政院長蘇貞昌2日裁示，防疫人員、醫護、軍警消人員，若因執行公務導致染疫、受傷或遭受攻擊，除了應有的慰問金與相關保險給付外，也應得到相對的補償。

新北市雙和醫院一名洪姓確診男子日前不滿遭隔離數日，竟情緒失控、手持水果刀朝著醫護人員揮砍，導致3名醫護人員受傷，院內頓時血跡斑斑。

雙和醫院指出，3位同仁傷勢部分，一位護理同仁腹部割裂傷，治療後已返家休養；另一位護理同仁背部穿刺傷，經緊急手術後，病況穩定，目前住院休養中。

另外一位護理同仁右手食指及中指的神經與肌腱斷裂，也在一小時內進行顯微手術修補，神經及肌腱均順利完成接合，術後也將進行除疤治療，目前積極復健治療中，預計復健治療可能需要6個月，預後仍需視復健狀況才能評估手部功能狀況。

行政院發言人羅秉成2日表示，今早蘇貞昌院長召開會議，除了聽取今日疫情狀況與經濟局勢，會中也針對近來幾起民眾攻擊執勤警員和第一線醫護人員的行為做裁示。

針對日前發生幾起民眾攻擊執勤警員和醫護，5月31日又發生醫護遭受確診民眾攻擊導致重傷害的事件，蘇貞昌表示，除了請法務部立即嚴辦外，這段期間，也請內政部徐國勇部長與警政署，於目前的警政與醫療單位聯繫管道外，再特別加強醫療機構的秩序維護，基於防疫考量，也請警政署加強第一線執勤人員的防疫配備。

另外，防疫期間視同作戰，蘇貞昌表示，非常感謝防疫人員在疫情中全力幫忙。而防疫人員、醫護、軍警消人員，若因執行公務導致染疫、受傷或遭受攻擊，除了應有的慰問金與相關保險給付外，也應給予最妥善照顧。

若造成身體或健康有重大不治或難治之傷害，除了國家全力協助醫療照護外，也應得到相對的補償。也請衛福部、內政部、國防部以及人事總處盤等相關法令，盡快提出相關規劃向政院報告。

另外針對昨天已有企業提出進口疫苗申請，蘇院長請指揮中心應積極洽詢來源管道。若是真的進得來，就盡快協助把疫苗載回來，由食藥署趕快檢驗，只要是合法、安全、有效的疫苗，就儘快施打。