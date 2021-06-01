朱學恒送喪禮花籃掀眾怒　鄉民發動「寫紙條」力挺陳時中

▲名嘴朱學恒送喪禮花籃給疫情指揮中心，引起網友眾怒，有鄉民便發起寫紙條力挺指揮中心的網路串連活動。（圖／戴瑋珊臉書）



記者陶本和／台北報導

名嘴朱學恒1日上午送給疫情指揮中心4盆喪禮花籃，引起網友眾怒。推特帳號「鄉民挺起來」則發起寫紙條力挺指揮中心的活動，強調要為台灣人加油，不會被圖利奸巧自私的老鼠打敗。

朱學恆上午送給疫情指揮中心4盆喪禮花籃，標註「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」。隨後，他在臉書表示，只是想一方面照顧一下花店生意，一方面照顧一下官員廉恥。

不過，此舉引起網友眾怒，就有推特帳號「鄉民挺起來」在網路上發起寫紙條、拍照上傳，力挺指揮中心的活動，要替被詛咒的指揮中心去去晦氣。

民進黨市議員戴瑋珊在臉書Po出親筆手寫的力挺紙條，也發文邀請民眾一起寫紙條為指揮中心加油，給努力抗疫的團隊鼓勵。她認為，監督可以，但送花籃到政府單位的操作就太過了。

民進黨青年部主任蔡沐霖也在臉書Po出「我全力支持中央疫情指揮中心」的字條，並呼籲民眾，串連集結全台灣的力量，共同抵禦朱學恒這種近乎喪心病狂、送告別式花籃到指揮中心的噁心操作。

此外，「我不綠，只是堵藍」的粉絲專頁也響應這個網路串連活動，認為應該拒絕成衣商送花籃羞辱指揮中心，對方還沾沾自喜，讓他們感到傻眼。

▼名嘴朱學恒送喪禮花籃給疫情指揮中心，引起網友眾怒，有鄉民便發起寫紙條力挺指揮中心的網路串連活動。（圖／推特帳號鄉民挺起來）



▼朱學恒送4盆喪禮花籃給疫情指揮中心。（圖／讀者提供）

