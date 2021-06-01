朱學恒送指揮中心喪禮花籃　民進黨立委譴責：侮辱前線滿足個人仇恨

▲名嘴朱學恆送花喪禮藍至衛福部疾管署。（圖／記者宋良義攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，名嘴朱學恒在1日上午將4盆喪禮花籃送至中央流行疫情指揮中心，並且標註「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」。對此，民進黨立委陳亭妃表示，這是以侮辱前線人員來滿足個人的仇恨心理；民進黨立委周春米則痛批，此舉非常惡意、缺德且惡劣。

朱學恒1日上午表示，他在疾管署門口送上寫有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」的4盆高柱花籃，花籃卡紙文墨更寫上「朱學恆暨全體觀眾敬上」。

陳亭妃表示，自從疫情爆發後，指揮中心、衛福部、疾管署等單位的同仁生心理都非常不好過，沒有一天吃得好、睡得飽的，時時刻刻心繫的都是台灣人民的健康，壓力只有更大沒有最大。

陳亭妃說，然而今天卻有人將喪禮在用的花籃，送到疾管署嘲諷、唱衰這些在前線為我們打拚奮鬥的同仁，她認為這樣的相當不可取，刻意製造對立的心態更是令人無法苟同。

陳亭妃認為，政府的施政絕對該被社會所檢驗，也該謙卑的接受來自民眾的批評與指教，但是以這種侮辱前線人員的方式來表達意見，除了羞辱、打擊前線同仁們的士氣，來滿足個人的仇恨心理之外，並不會對整個社會帶來任何正面影響，因此要嚴正譴責唾棄這種製造仇恨行為。

周春米則指出，這樣的行為非常惡意且缺德，對疫情也沒有任何幫助，指揮中心每天都召開記者會、公開透明，有任何意見、批評大家都可以就事論事，但是在防疫當前送這樣的白花籃，真的非常惡意、缺德且惡劣，因此要予以譴責。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮標官陳時中受訪時僅說，疫情期間大家都非常忙碌，做正規的事就好。

行政院長蘇貞昌則透過臉書表示，自己主持完每天早上8時的行政院擴大防疫會議，會後得知有名嘴送了告別式的花籃到指揮中心，他認為這種行為非常不恰當，「詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道」。

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