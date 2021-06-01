「哪來什麼詛咒！」朱學恒再酸：沒常識，這叫高柱花籃

▲朱學恒於今早送了送了4盆花籃至疾管署。（圖／記者宋良義攝）

實習記者高琳景／綜合報導

宅神朱學恒於今（1）日上午送了4盆花籃到中央疫情指揮中心，4個花籃上頭各寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，遭外界解讀是帶有詛咒意味的喪禮花籃，引發蘇貞昌撻伐，指是「詛咒努力工作的人」。稍早朱學恒在臉書發文解釋，這是「高柱花籃，並非喪禮用的告別式花圈。」

朱學恒今早送4盆花籃到疾管署，表示想要反映政府在這波新冠肺炎疫苗的處理，令人感到失望。行政院長蘇貞昌不久則在臉書痛斥，「這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，朱學恒稍早再度發文澄清，「這個叫做高柱花籃，喪禮用的是告別式花圈，他們不送非告別式的場地。花農最近很辛苦，記得多照顧他們。」甚至酸說，顯然蘇貞昌的中文不好，他的幕僚也是。

他表示，戒石銘出自於五代後蜀「『爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺』十六個大字。大意是為官者本已有俸祿，卻還要去搜刮民脂民膏，雖然天底下的百姓是好欺負的，但上天的神明卻是難以被欺騙的。其暗含著對官員的警告，即警告官員切莫貪腐，不要魚肉百姓，否則會遭到上天的懲罰。是警告為官者不要怠惰，有老天在看，哪來什麼詛咒之意，不用再抹黑了。」