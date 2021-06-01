影像新星獎挖掘新生代影視人才！總獎金150萬徵件正式起跑





▲第六屆新北新星獎。（圖／文化局提供）

記者羅婉庭／新北報導

疫情第三級警戒延長實施，雙北停課不停學，由新北市政府文化局主辦，全國最具影響力影展獎項「新北市學生影像新星獎」，2021年徵件活動正式起跑。

「新北市學生影像新星獎」提供全國最高學生影像競賽獎金，總獎金高達150萬元，首獎「超級新星獎」可獨得新台幣40萬元，此外還有「新北精神獎」、「各類最佳影片」、「優選獎」等總數超過20個名額的獎項，提供未來的年輕製作團隊展現奔馳創作力的平台，成功摘星的同學就能為自己贏得拍片的資金。

「新北市學生影像新星獎」今年堂堂邁入第6屆，2020年第5屆「新北市學生影像新星獎」，共計收到478件作品報名參加，可說是最受學生青睞與重視的競賽影展之一。

為了鼓勵全學齡學生從事影像創作，「新北市學生影像新星獎」特別為高中職、國中小設置了「種子新星獎」，以培養、厚植影像藝術創作的未來之星，此外，新北市政府特別邀請新星們從各種視角挖掘在地的新北魂，凡具有代表新北地域特色或人文美學之影片，均可額外角逐「新北精神獎」。

「2021新北市學生影像新星獎」徵件類型包括劇情片、紀錄片、動畫片、實驗片等四大類，報名組別分為大專院校的「一般組」和高中職(含)以下的「種子新星組」兩組，即日起至7月11日止皆可報名，歡迎全國喜愛拍攝影片的同學參加投件。





▲《在水一方》講述新住民家庭故事奪下2020「新北精神獎」10萬元。（圖／新北市文化局提供）