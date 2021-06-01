3+11沒會議紀錄　孫大千：滅台3人組以為人民好欺負？

▲陳時中、范雲、鄭文燦。（組合圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於3+11決策未作成會議紀錄，前立委孫大千批評，這真的是一痞天下無難事，靠著說謊耍無賴，就想要規避政治責任，民進黨立委范雲、衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦這三位「滅台三人組」就這麼看不起台灣人民的智商嗎？

孫大千1日在臉書表示，陳時中在記者會中都已經公開證實，當時是由衛福部次長薛瑞元帶著范雲協調會的資料回來，所以才召開決策會議討論長程航班機組員的隔離政策是否要放寬，范雲竟然還可以大打太極拳，顧左右而言他，鬼扯「防疫壓力大的人很多，我的部分不重要」，害台灣人民防疫壓力這麼大的人，不就是范雲嗎？范雲的部分怎麼會不重要？

孫大千指出，今年3月31日，機師工會曾經到桃園市政府拜訪鄭文燦，鄭文燦明確承諾，會向中央爭取調整管制方案，現在事情鬧大了，不敢面對究責，鄭文燦竟然也可以唬爛「勞動局沒有發函給中央」，所以在拜會中鄭文燦對機師工會所做出的承諾都是漂亮的客套話？會談後桃園市政府所發出的新聞稿也全部都是虛晃一招的謊言？

孫大千再指，陳時中明明親自主持那一場在4月13日晚間，由疾管署召開的機師檢疫管制時間調整會議，這麼重要的一個政策調整，陳時中怎麼會忘記自己有沒有參加？為什麼在第一時間要甩鍋給副指揮官陳宗彥？如果不是因為媒體踢爆，陳時中會承認自己記錯了嗎？更扯的是，如此重要的決策會議，居然糊弄台灣人民說「未做成會議記錄」，這究竟是為了保護誰？

孫大千還說，范雲明明是「強烈建議」，最後卻要裝成是無辜路人甲，鄭文燦明明就有承諾爭取調整，最後可以說成那場會面只不過是敷衍應付，虛應故事，陳時中明明主持了決策會議，最後乾脆硬拗沒有會議記錄，這不是見鬼了嗎？范雲、鄭文燦和陳時中真的以為台灣人民這麼好欺負嗎？