陳時中稱BNT第二階僅收360人　遭爆「實際超過1萬人」

圖文／CTWANT

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（31）日在記者會上舉例指出，莫德納（Moderna）疫苗第二期只收660人、BNT第二期收360人，國產疫苗收了3000多人，遠高於國外疫苗。但事實上，莫德納疫苗第二階段共做了9次試驗，受試人數超過8000人；BNT更做過13次二階段試驗，對象超過1萬人；陳時中在記者會上所提的數據，僅是其中單一次試驗的人數。

陳時中今天記者會以圖表指出，莫德納第二階段試驗僅收660人，但事實上，陳所舉出的收案數，只是該莫德納所進行編號NCT04405076的二階試驗，是該公司9次第二階段試驗中的一次，真正第二階段的總對象人數超過8200人。

而被陳時中指為第二階段僅收360人的輝瑞BNT疫苗，在第二階段更做了13次的試驗，總人數超過10700人，其中在法國進行的一次受試人數僅300多人，是其中最少的一次。

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立委蔡壁如說，陳時中提出這樣的數字挺國產疫苗，已經是公然說謊，而且陳所指出的緊急授權時機也非完全事實，因為他沒有提到，國外疫苗是已經做到三期期中報告後，才取得緊急授權。網路上也開始有人發現陳時中提出的數據有問題，記者會結束後不久就有PTT鄉民指出，陳時中拿的圖表是「假消息」。

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