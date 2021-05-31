「人命最大」！韓國瑜：請民進黨用做圖速度，給台灣人國際認證疫苗

▲韓國瑜發文呼籲民進黨政府，「用做圖速度，給台灣人國際認證疫苗」。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情持續嚴峻，疫苗嚴重短缺。前高雄市長韓國瑜今（31）日呼籲民進黨政府，人命最大，請收起所有的算計和停止所有的話術，不要再給人民看一堆矯正的數字和精美的圖卡，「趕快、現在、立刻，給台灣人足夠的國際認證疫苗。」

韓國瑜今在臉書分享一段影片表示，台灣過去短短幾天之內多少人健康受損，生命受到威脅，多少醫護警消失業奔忙在過勞邊緣，幾十個患者失去生命，幾十個家庭天輪破碎，無法與家屬見上最後一面就要立即火化，更是何等的悲傷。

韓國瑜強調，這樣沉痛的生離死別，不應該只是每天下午2點，行禮如儀的念一遍矯正前後的冰冷數字，避重就輕的說醫療量能沒有崩潰疑慮，語焉不詳，要大家聽從中央統籌安排。

韓國瑜說，台灣至少需要3000萬劑的疫苗才能達到全體免疫的可能，在疫苗沒有足夠的一天，當全體免疫沒有達成的一天，這些的悲傷痛苦都可能發生在你我的周遭，都可能在這塊土地上一再上演，「我們說好的疫苗到底在哪裡？」

針對國內疫苗短缺問題，韓國瑜也呼籲民進黨政府，不要再給人民看一堆矯正數字和精美的圖表，人命最大，「請民進黨用做圖卡的速度，趕快、現在、立刻給台灣足夠的國際認證疫苗。」