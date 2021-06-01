鄉民踢爆陳時中造謠「莫德納2期收660人」真相！　揭證據反被打臉





▲台灣疫情下半場出現防疫破口，指揮官陳時中頓時變成遭大加撻伐的對象。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合報導

近來外界質疑高端、聯亞疫苗在二期實驗未完成情況下，疾管署便已經與其簽約，有圖利國產疫苗的動機和安全性不足危害人民的可能，指揮中心指揮官陳時中31日則指出國外如莫德納（Moderna）等疫苗在二期均只收不過千人，但國產疫苗收了3000人，遠高於國外。PTT鄉民當晚很快便在版上出示找來的外國網站資料「打臉」陳時中；然而究竟誰對誰錯，《ETtoday新聞雲》記者實際追查資料來源，發現鄉民說法存在嚴重缺漏。

陳時中在記者會上回應外界對於高端、聯亞的實驗進度，不因在此時就取得疾管署合約，還要拚二期試驗解盲成功後隨即於下半年量產的批評進行。陳時中在31日的記者會上表示，莫德納疫苗二期試驗只收660人、BNT二期也只收360人，但我國國產疫苗二期招募人數就高達3000人，遠遠高於國外疫苗，且三大廠都是在三期試驗未完成情況下，便獲得美國食品藥物管理局（FDA）及各國主管機關緊急授權，籲請國人放心。

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▲AZ、莫德納、BNT疫苗一二期受試人數比較。（圖／指揮中心提供）

記者會結束後，當日下午近3時，PTT八卦版一名鄉民便貼上自己搜尋的網站內容附連結，質疑陳時中和指揮中心所言有「假消息」嫌疑。他稱該網站為「全球疫苗官網」，而陳時中部長的招募人數算法不盡正確，因為莫德納疫苗二期試驗總共做了9次，「光2期前7次就8200多人了」，「怎麼算出600的，這樣有可能罰300萬嗎？」留言鄉民紛紛發噓，「誤植啦、記錯啦、校正啦」、「我不知道阿，都是後台圖房給我的」、「我本身完全不信他們，正常。」

對此，《ETtoday新聞雲記者》實際就鄉民提供的網站連結進一步查核，在網站「關於我們」的自述中，該網站是屬於加拿大麥基爾大學（McGill University）所有，設立初衷是利用校園資源，追蹤全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的研發狀況，提供一個清楚、資料易取得和完整的全球疫苗發展資訊，因此該網站是隸屬大學的網站，並非全球疫苗官網。該網站列出研發中候選疫苗共121種、已獲授權認可為17種，實驗總數有350項。

▲麥基爾大學追蹤全球疫苗進度的網站，但並非全球疫苗「官網」。（圖／翻攝自麥基爾大學網站）

對於內文所說莫德納第二期前7次就已經招募至少8200人進行實驗的說法，事實上各項實驗的「預計招募人數」均不同，有從180人至逾2000人不等；然而實際點進各實驗的進度狀況，會發現已經停止招募、正在進行中的僅只2項，其中由美國進行的二期實驗項目編號「NCT04405076」，預計招募人數600人，實際招募人數660人，就是正在進行中的項目，此項目便是陳時中在記者會中所提到的。

▼疫苗多為未招募和招募中，進行中的該項目實際招募人數660人。（圖／翻攝自麥基爾大學網站）

另一項則是跨二、三期的實驗項目，編號「NCT04649151」，招募狀態顯示已停止招募，招募人數為3000人，實際人數3000人，第一次刊登為2020年12月2日，最新更新時間則為今年3月5日。

根據該大學追蹤的莫德納疫苗進度，第一期實驗共5項、第二期9項、第3期7項，但截至今日第二期實驗僅有2項正在進行中，其中一項還是去年12月發布的二、三期研究，且共660人受試的編號「NCT04405076」實驗，估計完成時間是在今年的11月1日。

▲美國FDA去年12月通過莫德納第二劑疫苗緊急授權。（圖／翻攝自美國FDA官網）

不過追查莫德納三期疫苗實驗，其中除了編號「NCT04649151」外，編號「NCT04470427」實驗也早在2020年7月14日便已經開始，受試者為全球各地3萬420名病患。

根據FDA網站指出，FDA於2020年12月18日正式通過莫德納第二劑疫苗的緊急授權（EUA），該項緊急授權允許莫德納在美國境內提供18歲以上之成年人施打使用。