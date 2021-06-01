　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄉民踢爆陳時中造謠「莫德納2期收660人」真相！　揭證據反被打臉

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲台灣疫情下半場出現防疫破口，指揮官陳時中頓時變成遭大加撻伐的對象。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合報導

近來外界質疑高端、聯亞疫苗在二期實驗未完成情況下，疾管署便已經與其簽約，有圖利國產疫苗的動機和安全性不足危害人民的可能，指揮中心指揮官陳時中31日則指出國外如莫德納（Moderna）等疫苗在二期均只收不過千人，但國產疫苗收了3000人，遠高於國外。PTT鄉民當晚很快便在版上出示找來的外國網站資料「打臉」陳時中；然而究竟誰對誰錯，《ETtoday新聞雲》記者實際追查資料來源，發現鄉民說法存在嚴重缺漏。

陳時中在記者會上回應外界對於高端、聯亞的實驗進度，不因在此時就取得疾管署合約，還要拚二期試驗解盲成功後隨即於下半年量產的批評進行。陳時中在31日的記者會上表示，莫德納疫苗二期試驗只收660人、BNT二期也只收360人，但我國國產疫苗二期招募人數就高達3000人，遠遠高於國外疫苗，且三大廠都是在三期試驗未完成情況下，便獲得美國食品藥物管理局（FDA）及各國主管機關緊急授權，籲請國人放心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼AZ、莫德納、BNT疫苗一二期受試人數比較。（圖／指揮中心提供）

▲AZ、莫德納、BNT疫苗一二期受試人數比較。（圖／指揮中心提供）

記者會結束後，當日下午近3時，PTT八卦版一名鄉民便貼上自己搜尋的網站內容附連結，質疑陳時中和指揮中心所言有「假消息」嫌疑。他稱該網站為「全球疫苗官網」，而陳時中部長的招募人數算法不盡正確，因為莫德納疫苗二期試驗總共做了9次，「光2期前7次就8200多人了」，「怎麼算出600的，這樣有可能罰300萬嗎？」留言鄉民紛紛發噓，「誤植啦、記錯啦、校正啦」、「我不知道阿，都是後台圖房給我的」、「我本身完全不信他們，正常。」

對此，《ETtoday新聞雲記者》實際就鄉民提供的網站連結進一步查核，在網站「關於我們」的自述中，該網站是屬於加拿大麥基爾大學（McGill University）所有，設立初衷是利用校園資源，追蹤全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的研發狀況，提供一個清楚、資料易取得和完整的全球疫苗發展資訊，因此該網站是隸屬大學的網站，並非全球疫苗官網。該網站列出研發中候選疫苗共121種、已獲授權認可為17種，實驗總數有350項。

▲▼麥基爾大學追蹤莫德納疫苗進度。（圖／翻攝自麥基爾大學網站）

▲麥基爾大學追蹤全球疫苗進度的網站，但並非全球疫苗「官網」。（圖／翻攝自麥基爾大學網站）

對於內文所說莫德納第二期前7次就已經招募至少8200人進行實驗的說法，事實上各項實驗的「預計招募人數」均不同，有從180人至逾2000人不等；然而實際點進各實驗的進度狀況，會發現已經停止招募、正在進行中的僅只2項，其中由美國進行的二期實驗項目編號「NCT04405076」，預計招募人數600人，實際招募人數660人，就是正在進行中的項目，此項目便是陳時中在記者會中所提到的

▼疫苗多為未招募和招募中，進行中的該項目實際招募人數660人。（圖／翻攝自麥基爾大學網站）

▲▼麥基爾大學追蹤莫德納疫苗進度。（圖／翻攝自麥基爾大學網站）

▲▼麥基爾大學追蹤莫德納疫苗進度。（圖／翻攝自麥基爾大學網站）

▲▼麥基爾大學追蹤莫德納疫苗進度。（圖／翻攝自麥基爾大學網站）

▲▼麥基爾大學追蹤莫德納疫苗進度。（圖／翻攝自麥基爾大學網站）

另一項則是跨二、三期的實驗項目，編號「NCT04649151」，招募狀態顯示已停止招募，招募人數為3000人，實際人數3000人，第一次刊登為2020年12月2日，最新更新時間則為今年3月5日。

根據該大學追蹤的莫德納疫苗進度，第一期實驗共5項、第二期9項、第3期7項，但截至今日第二期實驗僅有2項正在進行中，其中一項還是去年12月發布的二、三期研究，且共660人受試的編號「NCT04405076」實驗，估計完成時間是在今年的11月1日。

▲▼美國FDA去年12月通過莫德納第二劑疫苗緊急授權。（圖／翻攝自美國FDA官網）

▲美國FDA去年12月通過莫德納第二劑疫苗緊急授權。（圖／翻攝自美國FDA官網）

不過追查莫德納三期疫苗實驗，其中除了編號「NCT04649151」外，編號「NCT04470427」實驗也早在2020年7月14日便已經開始，受試者為全球各地3萬420名病患。

根據FDA網站指出，FDA於2020年12月18日正式通過莫德納第二劑疫苗的緊急授權（EUA），該項緊急授權允許莫德納在美國境內提供18歲以上之成年人施打使用。

ET快訊
彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞
高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光
確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰
打臉鄉民！爆陳時中「莫德納2期收660人」　真相曝光大反轉
確診婦送急診　醫先幫視訊：這可能是妳跟先生兒子講的最後一句話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞

新冠死亡率仍處於上升期　醫估一個月後才會下降

高端疫苗「保護力」揭曉　在一前提之下有機會比AZ還好

急診醫護集體作惡夢「內容竟都相似」　揭開台大瀕崩潰內幕

Rt值最快今跌破1　6／14有望降回二級警戒

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光

要求疫苗隨叫隨到　律師：在台灣可以當刁民，但不是全球都買單

鄉民踢爆陳時中造謠「莫德納2期收660人」真相！　揭證據反被打臉

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

柯震東「睡播」萬名粉絲陪睡　夢到「女友懷孕」一秒驚醒XD

郭台銘發聲：72小時內完成文件　爭取500萬劑「德國直送BNT疫苗」

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

魚缸遭人弄亂！店家怒調監視器 見白狗爽泡澡...網笑：魚快被嚇死

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞

新冠死亡率仍處於上升期　醫估一個月後才會下降

高端疫苗「保護力」揭曉　在一前提之下有機會比AZ還好

急診醫護集體作惡夢「內容竟都相似」　揭開台大瀕崩潰內幕

Rt值最快今跌破1　6／14有望降回二級警戒

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光

要求疫苗隨叫隨到　律師：在台灣可以當刁民，但不是全球都買單

鄉民踢爆陳時中造謠「莫德納2期收660人」真相！　揭證據反被打臉

法網／大坂直美無預警退賽！　自爆飽受抑鬱、社交焦慮之苦

瘋電影／那些要我死的人　人為的森林大火會遭報應

美洲資格賽／古巴麻煩大了！主砲德斯潘耶肩膀受傷

菜包內餡藏鼠屍！　男咬開「一雙白眼死瞪」嚇瘋彈開

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

護理師兒怕染疫不敢回家！洪都拉斯「很久沒見面了」心疼：為你驕傲

下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

厄文「故意踩隊徽」惹怒綠衫軍球迷　賈奈特說話了

郭台銘拚500萬劑BNT疫苗　團隊最晚週三提申請

韓女星遭爆不爽被說耍大牌！　「找刺青男打人」身份被扒出急喊委屈

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

8縣市豪大雨！　下波鋒面「由北往南」襲全台

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

陳時中稱BNT第二階僅收360人　實際超過1萬人

台灣「自主封城」數據曝光！粉專：看到的是自律

雨彈還沒停！這周再迎新鋒面

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣

疫苗要量小便宜供貨快　律師神回11字

快篩陽性率14%守到3%！她揭萬華英雄

急診醫疾呼：疫苗須堅守科學

更多熱門

相關新聞

疫苗要量小便宜供貨快　律師神回11字

疫苗要量小便宜供貨快　律師神回11字

台中市長盧秀燕昨日（5月31日）在記者會上罕見動怒，連連嗆聲總統蔡英文，「疫苗呢？」律師林智群同日晚間在臉書PO文表示，現在全世界都在搶疫苗，各國不是比量大就是比價高，台灣卻要求量小、便宜、供貨快，「我如果是藥廠，就叫你滾了。」

新加坡拼接種覆蓋率　允許醫療業者引進疫苗

新加坡拼接種覆蓋率　允許醫療業者引進疫苗

「在家戴口罩是什麼生活？」　盧秀燕：6月給全民注射疫苗

「在家戴口罩是什麼生活？」　盧秀燕：6月給全民注射疫苗

饒慶鈴買疫苗稱不要問來源　王定宇開酸

饒慶鈴買疫苗稱不要問來源　王定宇開酸

陳時中稱BNT第二階僅收360人　實際超過1萬人

陳時中稱BNT第二階僅收360人　實際超過1萬人

關鍵字：

莫德納陳時中疫苗國產疫苗實驗二期PTT批踢踢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

金曲歌王反嗆張小燕：之前就該第一個打AZ

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

8縣市豪大雨！　下波鋒面「由北往南」襲全台

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

1.7億房產全留給保母！分居妻氣炸開告

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

五月天「私下暖心1舉動」曝光...長庚醫護全動容！

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

陳時中稱BNT第二階僅收360人　實際超過1萬人

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面