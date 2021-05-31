成功預測本週確診下降　他再預告「6月5日變個位數」

▲新冠肺炎本土疫情趨勢。（圖／翻攝自Facebook／涂醒哲）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠疫情持續延燒，指揮中心指揮官陳時中今（31日）表示，從校正回歸的研判日圖表來看，這段時間的努力，案件數已逐漸減少。曾任衛生署長的嘉義市前市長涂醒哲日前曾以「發病日」分析疫情走向，預測最快5月底，最快6月初疫情減緩，他今再度預告：6月5日的發病日人數，會降到個位數。

涂醒哲表示，最好的觀察資料是「發病日流行曲線圖」，因為發病日離感染日只有5天潛伏期，由圖表看來，發病日的最高點落在5月17日，扣除5天潛伏期，表示感染日的最高點在5月12日，顯然5月11日公布全國二級、雙北三級的效果，自12日後，感染已經不再指數增加。



涂醒哲指出，發病日流行曲線顯示，5月17日後又有一波傳染（5月20至23日），另一波在5月24日，其後的發病日人數呈現毎日下降，到5月30只有約50人。



涂醒哲說，同樣扣除5天潛伏期，表示在5月25日的新增感染人數，已經降到100以下（加上無症狀感染者約占全部40%），如果按此速度（請看曲線斜率）繼續下降，沒有再另外一波流行的話，5月31的實際感染人數可能已降至個位數，也就是說在6月5日的發病日人數，會降到個位數。



「這是一個令人振奮的結果，不是曙光已見而已，而是已近隧道出口。」涂醒哲表示，整體而言，雙北大抵上得到控制，令人擔心的是桃園、台中等地個案還在增加，如果能有各地區的「發病日流行曲線」可看，或許會比較安心。