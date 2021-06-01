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Rt值最快今跌破1　6／14有望降回二級警戒

▲▼ 本波本土疫情已漸趨緩。（圖／指揮中心提供）

▲目前最新Rt值為1.02，通常Rt值低於1以下，表示疫情就會開始反轉。（點圖可放大／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣這波本土疫情已破7000例，累計死亡112人，指揮中心公布最新Rt值（Rt＝R值＋時間變化）是1.02。指揮中心發言人莊人祥表示，如果沒有太大意外，今天（1日）Rt值可能會跌破1。而台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，若三級警戒NPI達到90％，就有疫情趨緩的可能性，也有機會在6/14後降二級警戒。

指揮官陳時中周一表示，公布Rt值是讓大家看看這段時間一起努力的成果，根據整體報告，5/30的Rt值在1.02，最高是5/13至5/15，Rt值高達15，經過5/15雙北三級，到5/19全國三級警戒，這段時間疫情Rt值應該已經到了1.0，已經到臨界點，希望把Rt值降到1以下。他說，目前本土疫情基本上朝向可控的方向在前進，漸漸趨緩。

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發言人莊人祥解釋，Rt值用中文表示是基本再生數，就是說當一個病毒從外面進入到一個完全沒有抵抗力的人口族群時，平均可傳染多少人的估計數值，當估計疫情發生時所產生的傳染力再生數就會用Rt表示 ，用這方式代表目前整個病毒一個人感染後，可傳給多少人。

▼陳時中說，目前疫情基本上朝向可控的方向在前進。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

莊人祥說，目前最新數字是1.02，代表平均每個病人可傳給1.02個人，通常Rt值低於1以下，表示疫情就會開始反轉，現在可看到每天新增數字是有趨緩趨勢，如果沒有太大意外，今Rt值可能會跌破1，代表傳染力開始有反轉跡象。

陳秀熙表示，目前看來就是三級警戒發揮作用，前提還是要三級警戒NPI（非藥物措施，如戴口罩、維持社交距離等）必須達到90％，才有疫情趨緩的可能性，如果NPI掉下去，疫情可能會再升回來，還是要請民眾好好遵守現在政府嚴格實施的警戒規則，不要有小型的群聚。

陳秀熙指出，6/14之後有可能降級，但還是要看三級警戒NPI有沒有維持在90%，千萬別鬆懈。

▼三級警戒的台北街頭空蕩蕩。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情街道空景,新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

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