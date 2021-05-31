與北屯群聚確診者同辦公室　彰化上班族染疫...父母哥姊居家隔離

▲彰化縣新增1職場確診個案，與台中北屯家族有關。（圖／彰化縣政府提供）

記者李忠憲／彰化報導

彰化31日本土確診新增10例，其中1例為台中職場群聚。原來，台中北屯家族確診者之一的40多歲男子，與該名30多歲確診個案是同辦公室，26日發病。衛生局已將他家中父母兄姊共4人匡列，居家隔離也進行篩檢。

台中市昨日新增本土9例，其中5例是北屯家族群聚，該家族先有72歲女性（案7527）確診，昨天包含他丈夫、孫媳及鄰居共5人確診，另台北也有2確診個案懷疑與該家族接觸相關。市府發現有人死亡有人重症，顯示病毒十分強，也立刻在大坑設立前進指揮所，並召回260位當地民眾進行篩檢，希望能遏止疫情擴散。

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彰化今天下午也宣布新增10例確診個案及足跡，表示疫情相對穩定，其中1例列為台中職場群聚，而且與台中北屯家族有關。

衛生局表示，北屯家族群聚個案中，其中一位40多歲男性與彰化今天新增的30多歲男性是同事，也同辦公室。該名男子與70多歲父親、60多歲母親、40多歲哥哥及30多歲姐姐同住彰化。該名男子在5月26日發病，30日CT值為22，目前住院治療中。衛生局也立刻匡列男子的父母兄姊，除要求立刻居家隔離外，也進行PCR篩檢。

衛生局表示，目前看來，感染鍊將會是家庭、職場、家庭互相傳播，除了家庭要做好防疫，公司企業也應該認真做。特別是職場用餐要遵守4原則，包括人流控管、固定座位、分散用餐場所、社交暫緩，全都落實才能避免職場群聚。

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