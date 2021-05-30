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社會 社會焦點 保障人權

獨／賓士併排「貴婦」上貨推車丟路邊　網：有一種有錢人很可怕

▲▼貴婦推車到賓士車後方上貨，將推車網路邊丟就離開。（圖／民眾授權提供）

▲貴婦推車到賓士車後方上貨，將推車網路邊丟就離開。（圖／民眾授權提供）

記者李忠憲／台中報導

一名「貴婦」29日到西屯區超市購物，將推車推到路邊併排違停的賓士車上貨後，竟將推車往路邊停車格一擺，直接上車離開，過程遭民眾錄下PO網。網有怒批「沒水準」、「老鼠屎」。警方表示，民眾可檢舉，警方將依法開罰，也呼籲民眾應有公德心。

蕭姓網友在台中臉書某地方社團發文稱，29日他到西屯區河南路的超市購物完，正要開車離開時，發現1名「貴婦」推著載滿商品的超市推車，大老遠從超市推出來經過她的車旁，停在前面併排停車的黑色賓士後方。只見她打開後車廂，將裝袋的物品提上車，結束後竟然把購物推車就往路邊機車停車格一放，人就坐上副駕駛座揚長離去。她直說3次「然後就上車離去了」，怒批對方「窩銬！素質沒帶出門......」

▲▼貴婦推車到賓士車後方上貨，將推車網路邊丟就離開。（圖／民眾授權提供）

▲▼貴婦推車到賓士車後方上貨，將推車網路邊丟就離開。（圖／民眾授權提供）

▲▼貴婦推車到賓士車後方上貨，將推車網路邊丟就離開。（圖／民眾授權提供）

網友直呼誇張！有人說「真的什麼人都有」、「開好車當貴婦有屁用？？？素質差」、「沒水準，也不停專屬停車場，車子併排，超級爛」、「有一種有錢人很可怕：很有錢而且道德偏差——直接天下無敵」、「跪婦不可怕，沒知識沒品沒水準才可怕」。

也有人說，「之前假日IKEA外面也會這樣」、「Costco也是，所以現在Costco門口都用欄杆圍起來不給推出去」、「至少放回去吧...老鼠屎」、「好可惡喔，怎麼可以隨地棄養手推車」。

警方表示，影片中汽車併排停車屬實，可依《道路交通管理處罰條例》第56條，開罰2400元。呼籲民眾切勿違規停車，也應有公德心，將賣場推車放回原處，以免影響用路人安全。

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