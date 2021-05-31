雲林縣今確診+0　嘉義縣2確診者在雲林就醫時間曝

▲雲林縣政府公告案7750（嘉義縣）、案8084(嘉義縣)等2例曾到過雲林縣轄區3次於診所就醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今日全國新增本土347例(含校正回歸)，其中雲林縣無新增個案，累積確診維持11例，並公告案7750（嘉義縣）、案8084(嘉義縣)等2例曾到過雲林縣轄區3次於診所就醫。

雲林縣政府公布外縣市確診至本縣足跡案7550（嘉義縣），男性67歲，平時居住於嘉義縣大林鎮，5月15日開始出現咳嗽症狀，5月17日08:20-08:35、5月20日08:30-08:45曾至雲林縣某診所就醫，目前於嘉義縣的醫院治療。

另案8084（嘉義縣），女性63歲，平時居住於嘉義縣大林鎮，為嘉義縣堂兄弟泡茶群聚案之一，5月25日13:00-16:00曾陪同女兒至雲林縣某診所就醫，5月26日出現喉嚨癢，5月29日上午因得知有接觸確診者，故至嘉義縣的醫院採檢，目前於嘉義縣的醫院治療。

雲林縣政府衛生局表示，確診者涉足之醫療院，所依指揮中心發布原則不公開，目前掌握地點皆已通知相關清消，行動足跡如附表，確診者的足跡是透過疫情調查詢問確診者，由確診者回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有回溯上的偏差，會持續調查更新。

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