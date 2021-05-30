病毒太強！北屯家族「死亡+重症」13人確診　中市府急召260人篩檢

▲市府公布北屯家族群聚關係表，並說明相關足跡。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市30日新增本土9例，其中5例是北屯家族群聚，該家族昨日有72歲女性（案7527）確診，今天包含他丈夫、孫媳及鄰居共5人確診，另台北也有2確診個案懷疑與該家族接觸相關。市府發現有人死亡有人重症，顯示病毒十分強，也立刻在大坑設立前進指揮所，並召回260位當地民眾進行篩檢，希望能遏止疫情擴散。

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▲▼市長盧秀燕書說明北屯家族群聚，並在大坑設立前進指揮所，對當地民眾快篩及PCR篩檢。（圖／台中市政府提供）

台中今日確診9例，其中有5例是昨日公布的案7527（北屯72歲女性）北屯家庭群聚感染，包含她的丈夫、孫子、長媳、次媳、鄰居，而在進行鄰居疫調時，發現鄰居住在北部的女兒及北市萬華的友人均已於日前確診，而鄰居的先生及外籍看護2人目前也已掌握確診尚未有案號，此波群聚一共13例確診。

衛生局長曾梓展說明，北屯區家庭群聚案感染今日新增5例，案7928為案7527的78歲丈夫，平常都會到家對面的筍園，23日開始出現症狀，27日因太太確診，28日至醫院就醫採檢確診；案8071為案7527的22歲孫子，從事建築業，近期無旅遊史，22、25、27日均有到工地工作，25日開始出現症狀，因奶奶確診，28日至醫院就醫採檢確診。

由於北屯這家族十分龐大，疫情也擴散到到家中作客的鄰居，導致鄰居確診。衛生局認為此波病毒十分強，立刻在大坑設立前進指揮所，並召回當地260為民眾，率篩與PCR雙管齊下，希望盡快完成檢測，防止疫情擴散。

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