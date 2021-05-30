民眾不敢上醫院　門診數驟減3到5成...名醫也難敵疫情

▲民眾因為疫情不敢去醫院，導致醫院門診數大幅減少。上為示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

國內疫情嚴峻，中央疫情指揮中心因應社區感染擴散下令三級警戒，民眾遵守戶外配戴口罩及少出門，連帶也影響看診意願，從醫學中心到診所，看診人數都大幅下滑3至5成，甚至連名醫外科手術也減少許多。醫院坦言，就醫人數雖然下滑，顯示民眾自律配合防疫，小病機率大減，希望疫情趕快過去，才是全民之福。

據了解，國內爆發社區感染後，台中許多醫院，大至醫學中心，小至一般診所，看診人數屢創新低，其中台中三大醫學中心包括中國附醫、中山附醫、台中榮總的看診人數平均值，與平時相較都下降有3至5成。慢性處方簽回診病人也有明顯降低，讓醫師十分憂心，並提醒民眾，慢性病藥不能停，做好防疫措施，現在都有提供藥來速等服務，可以免下車拿藥，別因為疫情不敢到醫院，造成自身病情加劇。

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負責開刀的骨外科，除了急重症的手術仍繼續接，一般手術也都大幅減少，連最夯的整形外科也是如此，即使是名醫也大受影響。

醫院對此表示，中央宣布三級警戒後，就遵守指示只處理緊急手術，件數會下降理所當然。民眾或許會因為害怕疫情，影響到院意願，但從中央宣布戶外全部戴口罩、盡量別外出，其實也大幅降低民眾生小病的情況。

醫院也說，有新聞提到，台中轉運站客運量掉9成，代表民眾很自律，不搭公共運輸，這例子也跟醫院的門診量往下掉一樣，如果沒這樣自律，大家就只能一直處於生計有危機的狀況。希望民眾能全力配合，將防疫做好，疫情可以早日結束，讓台灣恢復正常。

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