黃偉哲感謝天降甘霖疫情『+0』 6月1日起洗車業恢復營業

▲連日乾旱終於天降甘霖，據水利局統計30日南化水庫、烏山頭水庫及曾文水庫的集水區，蓄水量約增加588萬噸，對於緊繃的水情不無小補。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情流行指揮中心公告，全國新增274例本土個案，台南無新增案例，且受鋒面影響台南市3大水庫進水1000萬噸，台南市長黃偉哲宣布，6月1日起洗車業者恢復營業。

台南市水利局長韓榮華指出，經過30日的梅雨鋒面到台南市之後，開始有些強降雨，市民朋友也很久沒有感受到強降雨的發生，在山區部分經過統計，烏山頭水庫降雨量到達90.9mm，曾文水庫有到81.8mm，南化水庫大概有77.7mm，紀錄我們30日早上7時到31日上午7時的降雨量相關統計數據，台南3座水庫蓄水量大概有增加588萬噸，同時像31日也有些強降雨發生，中央氣象局預計從5月底開始到6月中旬，甚至到6月下旬，都有些梅雨鋒面會對台南地區造成降雨情形，對水庫蓄水量部分會有大幅提升。

台南市長黃偉哲指出，感謝民眾節省用水共體時艱，並宣布自6月1日起洗車業恢復營業，之前遭鉛封的水表會派員移除，久旱逢甘霖欣喜之餘，他也呼籲旱情尚未完全解除，民眾仍須節約用水，有水當思無水之苦。

黃偉哲說，感謝洗車業者的犧牲，因為這一段時間的減少用水，在市民朋友一起努力，讓台南雖然蓄水量減少，但始終沒有進入供五停二、甚至更嚴峻的供水措施，但是減壓供水還是必須存在的，我們必須每天有水可用，但沒有那麼充裕，大家還是要節水，因為我們即使再下一些雨，全台南市3座水庫的蓄水量才6600萬噸，就算再加這2天1千萬噸進水，也不過7千多萬噸，這個部分真的不敢樂觀，所以希望老天天降甘霖，進水水情繼續增加，但是疫情不能增加。

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