　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹男金沙戰酒店又家聚1傳5　父、母、伯、姊、侄都確診

▲一人玩金沙！6親友躺槍確診　9歲童居家期滿前才驗出PCR陽性。（圖／新竹市政府提供）
▲新竹市31日新增確診為日前案3440匡列者。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，竹市今新增2名COVID-19確診個案，分別為案8273、案8274。林智堅市長說明，案8273、案8274兩案皆為22日公布的案3440同住家人，兩人確診前都在居家隔離中，因此沒有公共場所足跡，目前再匡列2名家人進行居家隔離。案3440群聚案全案匡列44人，目前累積6人確診。

案8273（9歲，侄子）、案8274（40多歲，姊姊）皆是案3440的同住家人，曾在15日和案3440一同家族聚餐。兩人在匡列後一採陰，近日因居家期滿後依規定進行採檢，才經PCR陽性確診。

案3440因與雙親同住，又在金沙後進行家族聚餐，確診後匡列44人，後續延伸案3863（母）、案3864（父）、案7522（伯父）、案7927（同事）、案8273（侄子）、案8274（姊姊）等6人群聚案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一人玩金沙！6親友躺槍確診　9歲童居家期滿前才驗出PCR陽性。（圖／新竹市政府提供）

▲案3440因與家人同住透天厝、又曾與家族聚餐，延伸出群聚案，全案匡列接觸者達44名，目前累積確診者為6位。

新竹市衛生局也說明，今年竹市累計至今日共17名covid-19本土確診個案，1例有萬華茶藝館活動史，2例有金沙酒店活動史，1例台北活動史，1例萬華活動史，1例彰化秀妃養生會館接觸史，另外，萬華茶藝館活動史延伸1例確診， 金沙酒店延伸群聚案6例確診，萬華活動史延伸家庭群聚4例確診。衛生局表示，家庭中的聚會接觸時間長，染疫風險相對增高，呼籲民眾減少家庭聚會、不跟家人共食。

►獲韓國設計獎、大範圍捕蚊 「聲寶捕蚊燈」

►金沙風暴12染疫　3男續3攤！幹探追「單純足跡」掌握人與人連結

►快訊／竹縣長照院內感染累計8例　洗腎相關足跡：未接觸也確診

►快訊／桃園金沙風暴掃到新竹！父母親友成傳播鏈　7天釀6確診

►幼兒園、安親班停課「錢都繳了」　新竹縣府公布退費原則

ET快訊
快訊／蔡英文：每天緊盯下訂的2000萬劑疫苗　會跟民間合作爭
快訊／蔡英文：疫情已經趨緩　即將進入大規模疫苗接種階段
新北將新增淡水、泰山「高風險熱點地區」　匡列範圍曝光
LIVE／蔡英文親上火線！　談防疫、疫苗進度
快訊／奎山「硬辦畢典」下場出爐！北市教育局怒罰72萬
台中推官方「確診足跡地圖」　一秒查出危險熱區
三級若再三個月　柯文哲：餓死會比病死還多
長髮正妹確診曝住院10天心聲：好險傳播鏈在我這裡結束了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雙北確診逼近6000人！一張地圖看「熱區分布」　僅剩7區個位數

與北屯群聚確診者同辦公室　彰化上班族染疫...父母哥姊居家隔離

丞億文旅疫情下轉型！推個人隱居專案　日租辦公室供上班族分流

花蓮帽行「確診老闆娘」轉重症病房！兒：沒能守在身邊　萬人淚集氣

挺護理師妹回醫院抗疫！她收店認賠200萬　自嘲：這餐飲夢有點貴

宜蘭公布「傳統市場指引」　即起憑身分證尾數單雙號分流採買

病毒在市場傳播力強！醫曝比一般「高出34倍」：環境利於生存

疫苗之前人人平等　林右昌：不要製造貧富或縣市對立

快訊／奎山「硬辦畢典」下場出爐！北市教育局怒罰72萬

台中推官方「確診足跡地圖」網站　一秒查出危險熱區

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

雙北確診逼近6000人！一張地圖看「熱區分布」　僅剩7區個位數

與北屯群聚確診者同辦公室　彰化上班族染疫...父母哥姊居家隔離

丞億文旅疫情下轉型！推個人隱居專案　日租辦公室供上班族分流

花蓮帽行「確診老闆娘」轉重症病房！兒：沒能守在身邊　萬人淚集氣

挺護理師妹回醫院抗疫！她收店認賠200萬　自嘲：這餐飲夢有點貴

宜蘭公布「傳統市場指引」　即起憑身分證尾數單雙號分流採買

病毒在市場傳播力強！醫曝比一般「高出34倍」：環境利於生存

疫苗之前人人平等　林右昌：不要製造貧富或縣市對立

快訊／奎山「硬辦畢典」下場出爐！北市教育局怒罰72萬

台中推官方「確診足跡地圖」網站　一秒查出危險熱區

蔣欣失婚「戀上李光潔」！　浪漫吻羞喊：不好意思下嘴啊

三兄弟保持距離看電視！ 網見「最左邊大顆毛頭」笑噴：牠最認真

員林透天「破1500萬」　他驚呆：是在漲什麼？

快訊／國產疫苗有政府人員炒股？ 蔡英文回應：已做內部清查

億級豪宅的防疫人生　電梯直達、專屬防疫餐直送家門口

雙北確診逼近6000人！一張地圖看「熱區分布」　僅剩7區個位數

直播賣假髮！正妹「360度極速甩頭」...網全笑噴：為錢真拼命

KS運彩分析／爵士@灰熊 難阻進攻推爵士讓分過盤

與北屯群聚確診者同辦公室　彰化上班族染疫...父母哥姊居家隔離

女星「2層口罩面罩」自虧：神經質　熬夜眼睛出狀況急就醫！

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

盧秀燕罕見動怒　開頭怒嗆蔡英文

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

今確診+校正回歸「共347例本土」新北171例最多　各縣市分佈曝光

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

更多熱門

相關新聞

屏東連3天+0　縣府籲民眾依身分證尾號分流採買

屏東連3天+0　縣府籲民眾依身分證尾號分流採買

屏東疫情已連續3天+0，由於傳統市場是其他縣市確診案例的足跡熱區，為持續防堵疫情在社區擴散，縣府除要求鄉鎮市公所務必加強對轄內公有市場的清潔消毒外，並呼籲民眾自主分流，依身分證字號尾數，單數每周一三五日、雙數每周二四六，分流採買，兼顧生活與防疫需求，縣府強調，疫情仍嚴峻，絕對不鬆懈！

黃昭順遭爆在高雄打疫苗！陳其邁回應了

黃昭順遭爆在高雄打疫苗！陳其邁回應了

台中兩群聚擴大　盧秀燕怒：蔡總統，疫苗呢？

台中兩群聚擴大　盧秀燕怒：蔡總統，疫苗呢？

竹縣10歲童匡列採陰　居隔6日鼻塞確診

竹縣10歲童匡列採陰　居隔6日鼻塞確診

快訊／澎湖確診月嫂趴走高雄3天足跡曝

快訊／澎湖確診月嫂趴走高雄3天足跡曝

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

李千那「從沒想過會被詐騙」！

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面