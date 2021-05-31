新竹男金沙戰酒店又家聚1傳5　父、母、伯、姊、侄都確診



▲新竹市31日新增確診為日前案3440匡列者。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，竹市今新增2名COVID-19確診個案，分別為案8273、案8274。林智堅市長說明，案8273、案8274兩案皆為22日公布的案3440同住家人，兩人確診前都在居家隔離中，因此沒有公共場所足跡，目前再匡列2名家人進行居家隔離。案3440群聚案全案匡列44人，目前累積6人確診。

案8273（9歲，侄子）、案8274（40多歲，姊姊）皆是案3440的同住家人，曾在15日和案3440一同家族聚餐。兩人在匡列後一採陰，近日因居家期滿後依規定進行採檢，才經PCR陽性確診。

案3440因與雙親同住，又在金沙後進行家族聚餐，確診後匡列44人，後續延伸案3863（母）、案3864（父）、案7522（伯父）、案7927（同事）、案8273（侄子）、案8274（姊姊）等6人群聚案。

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▲案3440因與家人同住透天厝、又曾與家族聚餐，延伸出群聚案，全案匡列接觸者達44名，目前累積確診者為6位。

新竹市衛生局也說明，今年竹市累計至今日共17名covid-19本土確診個案，1例有萬華茶藝館活動史，2例有金沙酒店活動史，1例台北活動史，1例萬華活動史，1例彰化秀妃養生會館接觸史，另外，萬華茶藝館活動史延伸1例確診， 金沙酒店延伸群聚案6例確診，萬華活動史延伸家庭群聚4例確診。衛生局表示，家庭中的聚會接觸時間長，染疫風險相對增高，呼籲民眾減少家庭聚會、不跟家人共食。

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