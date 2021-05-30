金沙風暴12染疫　3男續3攤！幹探追「單純足跡」掌握人與人連結

▲新竹3名確診者隱匿足跡，市府出動衛生、警政人員成立調查小組，成功防堵疫情擴散。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市目前累積確診14人，透過疫調掌握確診者接觸者與足跡，成防守竹市疫情關鍵。竹市疫調中心成員橫跨警察局、社會教育民政處等人才，他們每晚挑燈夜戰，跟時間賽跑，不僅得與人性對抗，更得從監視器畫面抽絲剝繭。也因此找出竹市案2349、案3440、案5443隱匿足跡，成功掌握關鍵接觸者，避免再有確診者進入社區。

桃園金沙風暴累積至29日，已確診桃園6例，以及「外溢」6例，包含新竹案3440與苗栗案2011、新竹案2349等3人，於5月11日前往板橋區吉立餐廳、板橋喝桶海啤酒屋海鮮餐廳，下午4時50分至晚間9時續攤到桃園金沙酒店，除這3人染疫外，另造成新竹案3440的父母確診，而今天新竹再增1例案7522，也是案3440的親友，竹苗共6人確診。金沙風暴至目前為止，合計共12人染疫。

市府表示，已對案2349、案3440、案5443隱匿疫情的3人各祭30萬罰鍰，最後掌握足跡真相，都仰賴新竹市成立專業疫調小組，成員和時間賽跑，還要考量人性，透過科學方法、交叉比對驗證、跨局處甚至跨縣市合作，以辦案嚴謹態度進行疫調，守護國人健康。

▲▼調查小組認為，案3440前往酒店，接觸者甚廣，足跡不應如此單純，透過抽絲剝繭，反覆引導個案，才掌握關鍵「人與人的連結」。





林智堅說，足跡疫調最困難在於，個案對於當天去了什麼地方的記憶總是不夠明確，也因此需要警方加入，透過監視器與通聯記錄比對，能幫助疫調資訊確認。

「瘟疫，是人性的舞台。」他說，第二困難的是如何克服人性，在一次次個案調查過程中，發現調查時間緊迫但力求正確，市府因而增加疫調小組成員，盼能守下疫情。從原先衛生局人員、到後來警方，接著有社會處、教育處、民政處等跨局處人才，人數更從原先4人擴展至現在15人，分為兩班制，每天跟時間賽跑。

疫調小組成員之一刑事警察大隊副大隊長胡竣凱說，足跡作業最困難的在時間緊迫，最多只有一天時間，再者是確診者染病非自願，總有難言之隱，基於人性、保護自己等種種理由，難免會造成一時隱瞞。因此疫調往往還得需要偵訊技巧，甚至是「心理戰」，包括察覺到確診者的難言之隱，透過監視器比對、足跡時間比對等佐證資料，再透過道德勸說，讓確診者願意透露。

以案3440為例，最初疫調小組僅掌握酒店足跡、少數接觸者，但他依經驗判斷，去酒店足跡不應如此單純，也不可能無人陪伴，透過抽絲剝繭，反覆引導個案，才如「擠牙膏」般找出酒店以外足跡、甚至掌握關鍵「人與人的連結」，才進一步匡列足跡、接觸者，成功阻擋病源進一步滲透社區。

林智堅也再次呼籲，防疫關鍵時刻，疫調應如實說明足跡，不要成為防疫上的破口，違者將依法重罰，舉凡隱匿疫情資訊、妨礙疫調，違者可依《傳染病防治法》第43條及第67條，開罰6萬至30萬元罰鍰。竹市疫調小組也會持續努力，嚴守竹市疫情防線。

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