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屏東連3天+0　縣府鼓勵民眾依身分證尾號分流採買

▲屏東縣政府鼓勵民眾依身分證號到市場分流採買 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣政府鼓勵民眾依身分證號到市場分流採買 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東疫情已連續3天+0，由於傳統市場是其他縣市確診案例的足跡熱區，為持續防堵疫情在社區擴散，縣府除要求鄉鎮市公所務必加強對轄內公有市場的清潔消毒外，並呼籲民眾自主分流，依身分證字號尾數，單數每周一三五日、雙數每周二四六，分流採買，兼顧生活與防疫需求，縣府強調，疫情仍嚴峻，絕對不鬆懈！

▲屏東縣政府鼓勵民眾依身分證號到市場分流採買 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼實名制、市場消毒。

▲屏東縣政府鼓勵民眾依身分證號到市場分流採買 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

縣長潘孟安表示，台灣同島一命，屏東縣民齊心抗疫以實際行動堅守在家拚防疫，屏東的疫情已連續3天零確診，但社區防堵工作仍要持續進行。為了確保民眾去傳統市場安心採買，呼籲縣民一起加入自主分流採購運動。

他說，自主分流除了希望民眾依身分證字號尾數分流採購，尾數單數的人，一、三、五、日採買，尾數雙數的人，則是二、四、六採買，如果發現賣場或市場太擁擠時，可以選擇其他時段再來，且一次買好足夠的量，不要太頻繁外出，少去多買，買好就走，減少感染風險。

城鄉發展處表示，屏東縣政府與轄內各鄉鎮市公所已經加強公有零售市場消毒，除戴好口罩、禁止試吃、一律外帶，公有零售市場出入口設置實聯制(QRCode)、提供酒精消毒。呼籲縣民一起來，落實市場分流運動。

縣府強調，這次疫情仍然嚴峻，沒有人是局外人，請攤商與縣民一起加入防疫屏東隊。為了幫助攤商一起挺過此次難關，縣府率全國之先，採行免收公有零售市場3個月租金跟管理費，希望大家彼此相挺，度過這波疫情。

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