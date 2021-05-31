北屯家庭群聚+3「還有5個沒案號」　盧秀燕怒：蔡總統，疫苗呢？

▲台中市北屯家庭群聚又新增3名確診者，分別是家庭鄰居以及家人。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布台中新增5例本土確診，包含北屯區家庭群聚感染新增3例，分別是爺爺、家中外勞以及表叔等，累計傳播鏈已12例，但還有5人未列案號，包括家庭成員同事以及鄰居、鄰居同事等；西屯區泰安國小群聚新增1例，累計其傳播鏈達17例，以及北市個案接觸者1例，台中市今年累計129例本土確診個案。台中市長盧秀燕今天也罕見動怒，記者會一開始就嗆聲中央「蔡總統，疫苗呢？」，面對民眾無疫苗可打，盧秀燕也批「現在是怎樣？」

台中市衛生局長曾梓展表示，案8276為北屯群聚案8072奶奶的印尼籍、35歲女看護，平常照顧奶奶的先生（案8277），幾乎未出門，5月29日出現症狀，因奶奶確診，就醫採檢後確診。

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案8277為案8072的77歲先生，因行動不便都在家中，無新冠肺炎相關症狀，29日因奶奶確診，就醫採檢後確診。

案8278為案8071的38歲表叔，同在工地工作，28日得知案8071（為案7527的22歲孫子）確診即待家中，29日出現症狀，就醫採檢後確診。

案8427為泰安附幼老師（案5300）的67歲媽媽，5月24日女兒（案5300）確診後該案開始居家隔離，一採PCR陰性，29日出現症狀，就醫採檢後確診。

案8275為北市個案4239（5月22日確診）的31歲女室友，工作地在台北，居住地在北屯區，平常北、中通勤。15日與案4239搭車返回台中，21日入住中區麻雀巢行旅，20日至樂成宮、漢林鐵板燒精武店、寶雅台中精武東店，22日與案4239一同採檢，該案一採PCR陰性，23日出現症狀，24日前往北屯區何藥局，28日就醫，29日被列為接觸者居家隔離，30日採檢確診。

此外，近期確診個案出現於市場足跡情形增多，為此市府推出「市場分流運動」，市民按身分證字號尾數分流採買，而外籍朋友因無身分證，可依護照或居留證尾數號碼分流採買，由於大部分市場周一公休，單數於每周三五日、雙數於每周二四六，減少人流群聚，也鼓勵市民可善加利用網購，減少實體採購。