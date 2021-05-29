快訊／竹縣長照院內感染累計8例　洗腎相關足跡：未接觸也確診



▲案6099長照機構院內感染，目前已累積8人確診。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心29日公布新竹縣新增2例確診，50多歲居住竹北女性、案7523及50多歲居住新埔男性、案7524，皆為案6760匡列的接觸者，和案6760都因慢性疾病，在相同的就診醫院A區域洗腎。以上兩位在確診後，都立即由衛生局安排救護車後送至醫院隔離治療。

縣府表示，案7523從5月26日開始出現咳嗽症狀，5月27日因被匡列為案6760的接觸者進行隔離及採檢，同日晚間，接獲PCR檢驗結果陽性確診。案7524自訴無任何症狀，5月27日因被匡列為6760的接觸者進行隔離及採檢，同日晚間，接獲PCR檢驗結果陽性確診。

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▲▼案7523、案7524相關足跡。

案7523及7524初步匡列接觸者7人，依風險程度進行居家隔離或自主健康監測，同時段就診醫院A區的腎友與醫護人員，因與案6760相同，不再重複匡列。

此外，案7523發病前3日公共場所活動史，包括竹北市莊敬北路的麥町吐司及統一超商（7-11）等2處；另外，案7524發病前3日公共場所活動史，包括新竹客運的新埔第一市場站及竹北天后宮站，新埔鎮中正路竹苗區聯盟生鮮超市等3處。上述公共場所，都已經在今天上午完成消毒。

縣長楊文科說，近日有民眾對案6099及6760有許多的疑問，案6099是機構群聚案中最早確診者，匡列機構所有接觸者採檢後，找出案6756及6757兩位機構同房室友，以及案6758機構內印尼籍清潔工等3人確診。當時所匡列的接觸者，還包括案6099，因慢性病前往就醫的醫院B區所有人員，但採檢後皆為陰性。

後來確診的案6760，是就診醫院A區的慢性病定期就診病患，雖然與案6099同時段就診，但分屬不同區域，初步判斷無接觸，不過案6760之後出現發燒，自行就醫採檢而確診。案6760確診後，即匡列接觸者共39人，其中31人居家隔離，其餘8人自主健康管理。後經採檢結果發現，同區域且同時段的病患案7523及7524，也就是今天確診的兩例，與同住房東（案7112），共計3人確診。縣府特別針對該醫院洗腎中心，已完成全面性消毒，並於29日安排所有接觸者進行第2次採檢，持續監控疫情的變化。

另外關於日前確診案6759相關疫調問題，縣府表示，案6759共匡列接觸者9人，其中8人居家隔離、1人自主健康監測，這9人都是有氧舞蹈團的成員，未含同住家人6人，同時呼籲縣民不要再以訛傳訛，甚至散發假訊息，造成民眾的恐慌。



