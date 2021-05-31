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黃昭順遭爆「台北造冊」卻在高雄打疫苗！陳其邁：沒有特權也沒例外

▲▼立法院內政委員會「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」專題報告 法務部次長陳明堂 立委黃昭順 許毓仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委黃昭順。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨前立法委員黃昭順遭質疑特權施打新冠疫苗，雖黃昭順表示自己是現職藥師，屬第一線醫護人員，但造冊在台北。陳其邁則表示，如果沒有在高雄造冊名單內，就不是施打對象，按照名單施打，沒有特權也不該有例外。

有意爭取提名民進黨左營楠梓市議員參選人黃偵琳爆料，前立委黃昭順並不是第一線醫護人員，卻已經先施打疫苗，她指出：「黃昭順可不可以請妳說明一下，你是屬於圖表中哪一類人員？不然為何5/30這天，可以去教學醫院注射疫苗？畢竟妳也曾是長達三、四十年的公眾民意代表，長期的國民黨中常委。在這個與病毒作戰的時刻，怎麼好意思用特權去跟第一線的醫護人員們，搶疫苗、剝奪他們安全的屏障呢？」

黃昭順說明，自己是現職藥師，屬第一線醫護人員，本來就在施打範圍內，只是造冊在台北，所以就詢問醫生可否在高雄施打，最後使用醫護施打剩下的疫苗來打，是希望不要浪費疫苗能妥善利用。

▲高雄市長陳其邁31日召開記者會 。（圖／高市府提供）

▲高雄市長陳其邁 。（圖／高雄市政府提供）

對此，高雄市長陳其邁回應，如果沒有在高雄造冊名單內，就不是施打對象，按照名單施打沒有特權也不該有例外，外縣市因為工作關係要在不同縣市施打，應該也要由該縣市來通報市府，高雄會同意，但他說：「這個個案並沒有收到通知。」

陳其邁表示，要拜託醫院應該要珍惜民眾對醫護人員信賴。他強調，黃委員沒有在名單內，醫院給予施打不符合規定，施打都得按照造冊順序，是規定也是政策，沒有特權沒有例外，強調「軍令如山」。就算疫苗有剩餘，也應該由造冊順序來施打。

被追問醫院是否違法？陳其邁表示，防疫期間醫院非常辛苦，也感謝醫療院所同仁支持，但「不行就是不行」，按照造冊，規規矩矩、按部就班。

時間對我們來說完全沒用！

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