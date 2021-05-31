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新竹縣10歲男童「3家人染疫」　匡列一採陰居隔6日「鼻塞」確診

▲新竹縣10歲男童匡列後一採陰　居隔6日後「鼻賽」確診。（圖／新竹縣政府提供）
▲案8426為10歲多男童，24日匡列後居隔採陰，29日出現鼻塞症狀，30日確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣31日新增1例新冠肺炎確診，為案8426，本國籍10歲男童，住竹北市，是日前本縣桃園活動史確診3例案5299、5882、5883的同住家人，24日即因案5299被匡列為接觸者，當時採檢為陰性，隨即居家隔離，隔離期間於29日出現鼻塞，送醫採檢陽性確診。

案5299於5月21到23日，與家人自行開車往返花蓮辦理家中事務，23日晚間回到竹北家中，因出現發燒症狀，在家人陪同下就醫並採檢，24日衛生局接獲陽性確診通知，立即安排救護車送至醫院隔離治療。當時共匡列接觸者及同住家人6人，一共15人，依照風險程度進行居家隔離或自主健康監測及安排採檢。

案5299確診後，被匡列的6親友中，案5882和5883隔天陽性確診，而案8426則為一採陰性，居家隔離至29日才出現症狀，就醫採檢後30日昨確診。目前案5299家族群聚中，已4人確診，匡列的另外3名同住親戚仍在居家隔離中，為高風險接觸者，隔離期滿前將再次採檢。

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衛生局說明，根據疫調的結果，案8426從5月24日起，就在家中進行一人一室的居家隔離且沒有外出，同住的接觸者為3名親戚，因與案5299、5882、5883的接觸者相同，所以不再重複匡列，也沒有高風險的公共場所活動史公佈。

此外，新竹縣衛生局長殷東成也說明疫苗和篩檢站做法，上一波2200劑疫苗正在施打中，即將施打完畢，今日收到3500劑疫苗，施打對象除了醫護和警消等前線防疫人員外，會再加進每天負責消毒的清潔隊員，同樣將分發到13鄉鎮市衛生所和7家醫院施打。

另外，除了原本的3個自費快篩站外，目前正全力建置台大生醫院區的篩檢站，自費快篩將提供有症狀和接觸活動史的民眾預約或現場掛號自費篩檢；公費篩檢則提供高風險族群線上預約安排採檢(快篩及PCR同時採檢)

接種站部分，縣府團隊已著手規劃在竹北東區、西區及竹東各設置1個大型社區疫苗接種站，搭配原有的13鄉鎮市衛生所，方便鄉親就近接種，未來待足量疫苗到貨後，立即開站提供服務，務必讓符合接種資格縣民及早接種。

新竹縣消防局長孫福佑補充，因應疫情警戒，消防局同仁出勤都有完整防護裝備，尤其若是接獲救護勤務，同仁都會穿上口罩、面罩、手套、防護衣等全套防護裝備，保障值勤過程安全，若民眾看到執勤中的全副武裝同仁，不一定就是新冠肺炎確診者，請民眾不必恐慌。

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