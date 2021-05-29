快訊／桃園金沙風暴掃到新竹！父母親友成傳播鏈　7天釀6確診

▲新竹市今日新增案7522為日前確診案3440的家人。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央疫情指揮中心29日公布新增確診案例，分別為320例本土、7例境外、校正回歸166例，總計493例。其中新竹市新增1例、案7522，為5月22日桃園金沙風暴中新增確診案3440的家人。

案3440於5月11日與案2011、案2349前往板橋區吉立餐廳、板橋喝桶海啤酒屋海鮮餐廳，下午4時50分至晚間9時在桃園金沙酒店。這起桃園金沙風暴，目前已造成苗栗案2011、新竹案2349、新竹案3440、新竹案3863(案3440之父)、新竹案3864(案3440之母)以及今日確診的案7522(案3440之親友)，共6人確診。

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▲案3440家族群聚，共匡列39人，累積確診3人。



市長林智堅說明，案7522為一名70多歲男性，22日匡列居家隔離、第一次採檢陰性，前（27日）出現發燒症狀進行二次採檢，今（29）日PCR陽性確診。案3440、案3863、案3864確診後共匡列39人居家隔離，其中一位便是今日確診案7522，因此無新增足跡。

衛生局說明，案7522同住家人共7位，已再次安排採檢，皆為陰性。市府也再延長同住家人的居家隔離期14天。

▲案2011為桃園金沙案中最早確診的案例。

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