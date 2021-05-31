快訊／新北78.8萬人劃進熱區　侯友宜：這七區滾動調整、嚴陣以待

▲新北市長侯友宜。（圖／市府提供）

記者楊蕓／新北報導

疫情持續嚴峻，新北市31日再成立樹林區第一區、五股區第二區、汐止區第一區及土城清水區4熱區防疫中心，市長侯友宜今日視察樹林區熱區防疫中心及保安市場，感謝市民外出配合戴口罩，並強調市場管理會嚴格落實人流管控及實聯制等防疫措施，強力取締違規攤商。

侯友宜表示，目前新北市熱區有11行政區18處熱區防疫中心，計有160里約76萬8,400位市民受關懷與規範，其中板橋、中和、新莊、三重、永和、新店及土城區同時開設2熱區防疫中心，每3天做滾動調整，嚴陣以待。

樹林區長王坤南表示，樹林第一區近4萬市民受關懷，規劃9大宣導及關懷路線，並偕同警政組出動25派出所至日新街攤販集中區、彭厝黃昏市場、潭底公園及光華公園等加強易群聚地點巡查，計動員1,033人力。

▲新北市疫情最新狀況。（圖／新北市政府提供）

此外，新增設的五股區第二區熱區防疫中心，多為重劃區段，人口相當密集，計38,643人受關懷，佔五股3分之1人口，熱區內的成州市場及五福黃昏市場是這次稽查重點。

土城清水區熱區中心則盤點出熱區內土城運動公園、仁愛公園、青山廣場、延壽親子公園、永豐農會及清水高中等20處易群聚地點，每日6班次加強巡查，另汐止第一區熱區防疫中心也規劃結合熱區內124家管委會針對公共場域加強清消。

民政局長柯慶忠表示，4熱區防疫中心將針對重點區域全面大清消、篩檢站規劃、高頻率巡邏，並完善各項熱區人道關懷服務，提升市民防疫意識及社區自主守護能力，全面防堵疫情擴散。