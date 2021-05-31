快訊／侯友宜宣布：1200坪大型疫苗接種站正式啟動　每天快篩2千人

▲侯友宜。（圖／市府提供）

記者楊蕓／台北報導

新北市政府31日宣布，因應將來市民接種疫苗需要，已在板橋江子翠重劃區，完成新北市第一座，也是全國首座的疫苗接種站，面積超過1200坪（約4000平方公尺），共有18個接種窗口，可同時使用，附近並有大型停車場，可停數百輛車及機車。

新北市府說明，由於目前疫苗仍須按中央規定的配發及接種順序使用，疫苗站啟用前，將暫時作為採檢站供市民使用。新北市長侯友宜31日上午在現場視察後表示，由於目前醫療能量還是相當吃緊，初期將先開3個採檢窗口，隨後視疫情發展，可隨時擴充，預估最多一天可提供2000人進行採檢。

工務局表示，板橋疫苗站採用貨櫃組合屋的形式建置，不受天候影響，且具機動性，可再移動遷至其他地方繼續使用，如有需要，也可進行夜間接種或採檢，工務局長詹榮鋒表示，自雙北升級第三級警戒後，新北市政府即開始尋找適當地點，條件包括：必須距離醫院不遠，可提供醫護支援，且遠離社區，場地空曠等，同時，兼具多目標使用，將暫時先擔任採檢站，以協助提高篩檢量能，最後選定在板橋江翠北側重劃區內、一處佔地3.4公頃的學校預定地，面積約4,000平方公尺作為疫苗站用地。

負責施工的新工處說明，在和衛生局研議後，板橋疫苗站先暫時作為採檢站，初期共規劃3個防疫採檢區，每區配置6個篩檢窗口，目前將先開設3個採檢窗口，預估最多一天可提供2000位民眾進行快篩。此外，考量民眾方便，除了提供夜間篩檢，現場也劃設汽、機車停車空間，並設置帳棚等候區，使現場排隊等候篩檢的人流，能維持「自我防護泡泡」的安全距離。

新工處表示，新北首座大型疫苗站以一周的時間即快速建置完成，利用貨櫃組合屋形式建置，方便快速組裝、拆卸及移動，未來也可再轉做他處使用。對於篩檢站內進行篩檢作業的醫護人員，則提供正壓的空調設備以及對應的後勤空間，讓篩檢人員有更安全的作業環境。

工務局強調，身為市府工程單位，將全力為新北醫護作最強後盾，與市民一起防疫作戰，也呼籲前往採檢的市民朋友，請先以有萬華高風險區活動或接觸史為優先，並攜帶健保卡、全程戴醫用口罩，切勿搭乘大眾運輸工具，避免不必要的人群接觸並維持篩檢流暢。